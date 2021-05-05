"Эффект присутствия" будет обеспечен: в Киеве открылась выставка "Чернобыль. Путешествие" (фото)

Выставка доносит информацию о причинах трагедии, ее последствиях и выводах, которые обязаны вынести из этой аварии Украина и все человечество

В Киеве на ВДНХ 5 мая открылась мультимедийная выставка "Чернобыль. Путешествие".

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Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

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"Эта выставка – уникальная возможность углубить свои знания о трагической странице нашей истории. Не из художественных домыслов и мифов, а из документальных и реальных фактов: фотографий, видеозаписей, рассказов ликвидаторов. Понять для себя, как все происходило на самом деле: что чувствовали очевидцы и их первые мысли. И осознать масштаб взрыва, который всколыхнул весь мир", – написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

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Ткаченко добавил, что при ознакомлении с объектами экспозиции можно будет:

просмотреть архивные фотографии и видеоматериалы;

узнать воспоминания ликвидаторов и очевидцев;

понять влияние Чернобыля на искусство: посмотреть работы мировых мастеров и картины украинской художницы Марии Примаченко;

в виртуальном режиме "посетить" Чернобыль, благодаря современным VR-технологиям.

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

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"Ждем в павильоне ВДНХ №1. Это стоит увидеть. И именно так вы сможете поразмышлять о будущем зоны отчуждения. "Эффект присутствия" будет обеспечен. Закрытие мультимедийной выставки 15 июля. Не медлите", – написал министр.

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Ранее мы сообщали, что в Чернобыле нашли редкие растения.

Кроме того, предлагаем посетить первый виртуальный гид по Чернобыльской зоне отчуждения от "Сегодня".