Фазенда для гориллы Тони: как в Киевском зоопарке отметят его день рождения

Для Тони разработали специальную программу поддержки, он уже считается пенсионером

Тони исполняется 47 лет / Фото: Александр Марущак "Сегодня"

В воскресенья в Киевском зоопарке – праздник. Единственной в Украине горилле самцу Тони исполниться 47 лет. Сайт "Сегодня" узнавал, какие подарки ожидают долгожителя.

Личная фазенда с гамаком и водоемом

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В зоопарке горилла Тони на особом счету. К нему относятся, как к родному человеку.

"Лучший подарок для человека – это увеличение его жилплощади. Поэтому сегодня состоится первый пробный выпуск Тони в новый открытый вольер. Его общая площадь 700 квадратных метров. В фазенде есть – личный водоем, удобный гамак, а также много новых тропинок и плоскостей, по которым Тони может передвигаться", – рассказывает сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Сегодня Тони осмотрит новое жилье, а в воскресенье отпразднует в нем свой день рождения.

Поскольку тортик Тони нельзя кушать, он получит лакомство в виде разных фруктов на банановом листе.

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Прорубили стену

Новый летний вольер для гориллы построили на Острове зверей.

"Чтобы построить для Тони летнюю резиденцию, была прорублена стена в зимнем вольере. Там обустроен выход и система контроля. Животному буде удобно выходить и заходить обратно. На всей площади летнего вольера была проведена двойная дезинфекция", – добавляет директор зоопарка.

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Теперь посетители смогут увидеть Тони не только в зимнем вольере, но и на улице, в летнем.

"Основная наша задача – следить, чтобы люди его не подкармливали, поскольку это может серьезно отразиться на здоровье животного", – добавляют в зоопарке.

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Почему это нужно?

Тони – это уже глубокий пенсионер, если судить по человеческим меркам. Любые нововведения для него должны происходить постепенно.

"Сначала нам нужно было наладить мониторинг состояния его здоровья. Для этого два раза специально к Тони приезжали лучшие европейские специалисты из берлинского Института ветеринарии дикой природы и зоопарков им. Лейбница. Последний раз тщательный осмотр был зимой этого года, ведь состояние "пенсионера" внезапно ухудшилось. После всех рентгенов, УЗИ и анализов Тони получил рекомендации по изменениям в рацион и советы по организации выгула на открытом воздухе", – рассказывают в зоопарке.

Вольер будет покрывать потребности Тони в прогулках на свежем воздухе и разнообразит среду его обитания.

"Конечно, мы учли риски. Поэтому, вольер специально переоборудован в соответствии с возрастом Тони, а еще обеспечим защиту от запрещенного кормления посетителями с помощью специальных конструкций. Ему противопоказаны, конфеты, печенья, мороженное, которые ранее ему бросали в вольер посетители. Верим, что Тони быстро привыкнет к новому развлечению и станет активным", – добавляет директор Киевского зоопарка.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Что кушает горилла?

В этом году из рациона Тони исключили отдельные продукты и существенно увеличили процент клетчатки.

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Ежедневны рацион Тони:

Полкило зелени – салаты, сельдерей, пророщенные растительные корма.

600 граммов цитрусовых – лимоны, апельсины, мандарины.

Любит помидоры и томатный сок.

Фрукты, зелень, корма с повышенным содержанием клетчатки.

Любит пить компоты.

Если есть настроение кушает – свеклу, арбуз или орешки.

Всего за день он съедает 15 килограмм 300 грамм еды.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Здоровается с директором

Для Тони разработали специальную программу поддержки. Как и старикам ему прописано Doppelherz для поддержки сердца, иногда приходится принимать Дюфалак, чтобы облегчить дефекацию или нестероидные противовоспалительные препараты.

Ветеринарный отдел следит за динамикой состояния здоровья гориллы. Научный отдел изучает международный опыт и поддерживает постоянный связь с европейскими коллегами. Отдел приматов обеспечивает Тони своим вниманием – эти люди для него семья.

Определенный процент горилл в зоопарках – социальные одиночки, которые не могут жить в группах и такие животные сложный вызов для специалистов. Кстати, с директором Киевского зоопарка у Тони особые отношения – за много лет горилла привык к людям, которые рядом и всегда радуется, когда директор посещает его утром, чтобы узнать, как дела, как здоровье.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Ранее мы писали, что в харьковском зоопарке умерла 23-летняя слониха Тенди.

Напомним, в Киевском зоопарке отмечали День слона. И для столичного слона Хораса открыли обновленный летний вольер.