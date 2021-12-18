Где взяли снег? В центре Киева проводятся масштабные соревнования лыжников и сноубордистов (фото)

Для этого снег пришлось свозить из разных уголков Украины последние несколько дней

Локация стала одним из крупнейших городских сноу-парков Европы. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в выходные 18-19 декабря состоятся финальные соревнования профессиональных лыжников и сноубордистов в рамках молодежного фестиваля Double Triple Fest. Для этого в столицу пришлось привезти 16 грузовиков снега.

Об этом сообщили в КГГА.

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Под Аркой дружбы народов в центре столицы обустроен один из самых больших городских сноу-парков Европы общей площадью спота 1400 квадратных метров и высотой – 20 метров.

О соревнованиях

17 декабря прошла украинская квалификация, где наши атлеты боролись за право попасть в международную квалификацию. Сегодня, 18 декабря, начинается двухдневный международный контест.

В этом году в соревнованиях принимают участие 110 райдеров – 86 иностранцев и 24 украинца. В женском зачете в первый раз примут участие атлетки из шести стран.

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В субботу, 18 декабря, сноубордисты определят победителей в эйре, а 19-го – в джибе. У лыжников 18 декабря на старт выйдут райдеры, которые хотят посоревноваться в джибе, а 19 декабря – в эйре.

Что можно выиграть

Призовой фонд соревнований составляет более 16 тысяч евро. Также предусмотрены специальные призы за лучший трюк.

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Соревнования проходят прямо под Аркой дружбы народов. Фото: Double Triple Fest

Где посмотреть

Наблюдать выступления спортсменов можно как непосредственно под Аркой дружбы народов (вход свободный), так и в прямой трансляции одного из популярных медиасервисов.

Как в Киев свозили снег

Организаторы фестиваля ранее рассказали новостям "Сегодня", что для обустройства трамплина им понадобится 16 машин снега с общим объемом каждой по 40 тонн, а это 640 тонн.

"Снег привезут в Киев из Буковеля, Ивано-Франковска и Ровно. Проблема в том, что теплая погода не способствует выработке снега из пушек в Буковеле, откуда мы в прошлом году завозили в Киев снег. Там нам удалось добыть небольшое количество снега. Его приходится искать в тех городах, где держится минусовая температура. Например, мы собрали весь снег в аэропорту Ивано-Франковска. Оттуда в Киев привезли первые четыре грузовика. Просили снег у Трускавца, Львова. Сегодня привезли еще 4 грузовика снега из аэропорта Ровно", – рассказали нам организаторы фестиваля 16 декабря.

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