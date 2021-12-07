Квесты, фуд-зоны и тысячи фонарей: чем удивят новогодние локации Киева

В праздничные и выходные дни планируется активная развлекательная программа

В столице готовятся к новогодним праздникам / Фото: Коллаж: Сегодня

С 19 декабря целый месяц новогодние локации будут радовать киевлян и гостей города. Все центральные улицы столицы будут украшены яркой иллюминацией. А в День Святого Николая в центре столицы будет открыта главная елка страны. Сайт "Сегодня" решил рассказать, куда можно пойти на праздники в городе.

Главная елка страны на Софийской площади

В Киеве на Софийской площади собирают главную елку страны. Металлический каркас уже стоит. Устанавливать и украшать елку будут 10 дней.

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"В этом году мы украсим елку небольшими игрушками отечественного производства. Одна игрушка – восемь сантиметров в диаметре. Их будет 20 тысяч, не меньше. 75% – красного цвета, и 25% – золотого", – рассказывает президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

В декабре откроют главную елку страны для киевлян и гостей города / Фото: Коллаж: Сегодня

Открытие елки пройдет 19 декабря.

Каток на Софийской площади

На Софийской площади в этом году на новогодние праздники не будет ярмарки. Все из-за коронавирусных ограничений.

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"Ярмарки в этом году не будет, но будет каток, много горячих напитков и легкая еда, потому что на мангалах и других приборах не смогут готовить еду из-за коронавирусных ограничений", – говорит Игорь Добруцкий.

Для детей каток будет бесплатным.

Каток возле памятника Богдану Хмельницкого

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Контрактовая площадь

С 19 декабря по 23 января на Контрактовой площади и на улице Петра Сагайдачного (до улицы Боричев Ток) будет работать большая праздничная локация "Рождество на Подоле", оформленная в европейском стиле.

Для посетителей организаторы обустроят ледовый каток, большой снежный холм, аттракционы, резиденцию Святого Николая. Гостей будут ждать 10 тысяч квадратных метров праздничного действа. В фуд-зоне с домами в стиле традиционных европейских ярмарок можно будет приобрести рождественские сувениры крафтового производства. Елку и ярмарку украсят 20 тысяч фонарей.

Что еще будет на площади:

Уникальный прогулочный каток среди сквера возле смотрового колеса, длиной более 200 метров, и шириной 6 метров, с беседкой для отдыха, кафе и музыкальной сценой – главный интерес этой зимы. В центре катка разместят лаунж-зону с оркестром и сцену.

Будут установлены тюбинговые горки высотой 6 метров со смотровой площадкой на вершине горки.

За гастрономическую составляющую локации будет отвечать известный гастрофестиваль "Уличная Еда" и "Бухта". В праздничные и выходные дни планируется активная развлекательная программа, а маленьких посетителей поздравит Святой Николай.

"Зимова країна" на ВДНХ

В этом году перед Новым годом на ВДНХ снова начнет работать городской парк зимних развлечений"Зимова країна". Откроется он с 11 декабря.

Всего будет 20 развлекательных локаций. На центральной площади будет 15-метровая праздничная елка, а рядом обустроят фотозоны.

Также будет каток. Там одновременно смогут кататься до 500 посетителей. Рядом будут горки. Оранжерею превратят в стеклянный домик. Также гостям покажут мюзикл.

В одном из павильонов развернут музей Нового года. Среди экспонатов будут: ватные, стеклянные, металлические, проволочные елочные игрушки XIX–ХХ веков и предметы праздничного быта.

В другом павильоне будет парк сказочных героев. В концерт-холле представят мультипространственное шоу-путешествие.

Под Офисом президента – каток

На улице Банковой уже давно начали активную подготовку к Новому году. Возле Офиса президента устанавливают каток.

Здесь смогут покататься все желающие.

В Мариинском парке

В этом году обустроят новую локацию – прямо напротив Верховной Рады.

Здесь появятся праздничные домики и ярмарка. Что еще будет возле ВР – пока неизвестно.

Квест "Новогодние приключения Деснянки"

С 19 декабря по 19 января все желающие смогут принять участие в квесте "Новогодние приключения Деснянки" с элементами дополненной реальности. Квест будет доступен как для самостоятельного прохождения, так и для групп.

Участники, занявшие первые десять мест, получат призы. Награждение победителей состоится 19 января на праздничной локации возле кинотеатра "Флоренция" по адресу: проспект Владимира Маяковского, 31.

Правила и загрузки приложения игры – по ссылке.

"Зима за городом" в Добропарке

Пока в Киеве устанавливают главную елку, в Киевской области новогодние праздники стартовали уже с 4 декабря.

Заработал проект "Зима за городом" в Добропарке, а также там находится резиденция Доброчара – нового сказочного героя. Его задача – учить детей всему доброму и интересному.

"Зима за городом"

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