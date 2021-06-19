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Ляшко принял участие в праздничном забеге ко Дню медика (фото)

19 июня 2021 12:21

Виктория Барановская Виктория Барановская

Министр здравоохранения возглавил пробежку – в ней приняли участие около 200 медиков и жителей Киева

Фото: Анастасия Блыщик, "Сегодня"

Фото: Анастасия Блыщик, "Сегодня"

В субботу, 19 июня, в Киеве на ВДНХ прошел забег "Бежим за Здоровьем" ко Дню медика. Пробежку возглавил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Участие в забеге было бесплатным, но предварительно нужно было зарегистрироваться. Организаторы сообщили, что около 200 человек сообщили о желании принять участие в мероприятии. Среди них медики и другие киевляне.

Фото: Анастасия Блыщик, "Сегодня"

Фото: Анастасия Блыщик, "Сегодня"

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Фото: Анастасия Блыщик, "Сегодня"

Фото: Анастасия Блыщик, "Сегодня"

Отметим, что перед пробежкой все участники сделали разминку, она длилась около 10 минут, а потом уже сам забег.

Фото: Анастасия Блыщик, "Сегодня"

Фото: Анастасия Блыщик, "Сегодня"

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Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский по случаю Дня медицинского работника встретился с медиками и подписал указ об ориентире властей на минимальную зарплату в 13,5 тысячи гривен для медработников.

Недавно президенту стало известно о задолженности перед медиками за апрель – май. Зеленский пригрозил чиновникам увольнениеми приказал быстро решить проблему.

Напомним, главврач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказывал, сколько получают медики из COVID-отделений.

Смотрите также в нашем сюжете, как фельдшер скорой бросил пациента умирать на глазах у родных:

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