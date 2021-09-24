"Марафон для всех" в Киеве: Новая почта приглашает преодолеть дистанцию ​​за тех, кто не может бегать

Если участники не из столицы, они также могут присоединиться онлайн к особому забегу в любой точке Украины

В городе пройдет уже третий марафон такого формата / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 2 октября пройдет "Марафон для всех" от Новой почты, на котором каждый желающий сможет преодолеть дистанцию ​​в километр за марафонца жизни – человека, который не может бегать из-за возраста, болезни или других жизненных обстоятельств, однако заслуживает медали благодаря своему несокрушимому характеру и силе воли.

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Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их словам, чтобы усилить энергию поддержки на "Марафоне для всех", в этот раз пригласили на забег особого гостя. Дистанцию ​​преодолеет человек, которого в прошлом году номинировали на участие как марафонца жизни.

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"Это уже третий "Марафон для всех". Весной 2020 года свои дистанции за марафонцев жизни преодолевали курьеры Новой почты, а осенью проект вышел в новом звучании: к забегу присоединялись в онлайн-формате. Участие в этих забегах приняли более 2000 человек", – говорит соучредитель Новой почты, бренд-амбассадор NewRun Инна Поперешнюк.

Время и место старта

2 октября,

15:00,

улица Крещатик, 24.

Стартовые наборы будут выдавать на локации с 09:00 в тот же день. Если участники не из Киева, они также могут присоединиться онлайн к особому забегу в любой точке Украины. Им стартовые наборы Новая почта отправит за несколько дней до марафона.

Чтобы преодолеть дистанцию ​​вместо того, кто мечтает об этом, но не может бегать, надо заполнить заявку до 28 сентября по ссылке. Если вы хотите доверить другому реализовать свое желание получить медаль, оставьте свои контакты и историю здесь. Регистрация на забег бесплатная.

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28 сентября набор участников завершится и будут определены пары. А 2 октября бегуны выйдут на дистанцию ​​с наклейками на форме, где будут указаны имена героев, ради которых они бегут.

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