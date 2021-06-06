На выставке "Чорнобиль. Подорож" появились детские экскурсии. Как на них попасть? (фото)

Фото: Чорнобиль Подорож
На столичной ВДНХ проходит мультимедийная выставка "Чорнобиль. Подорож", на которой можно попасть в зону отчуждения – пройтись по лесу и заглянуть в крупнейший заповедник Украины. А теперь там появились еще и экскурсии для детей.
Об этом сообщают организаторы.
Экскурсии для детей бесплатные. Для того, чтобы попасть на них, необходимо зарегистрироваться: указать количество детей, выбрать удобное время и указать контакты сопровождающего.
Фото: Чорнобиль Подорож
Выставка состоит из семи смысловых блоков – от мирового контекста переломного 1986 года до рассказа о самой аварии, от историй людей, чьи судьбы неразрывно связаны с событиями 26 апреля 1986-го, до диалога о дальнейшей судьбе Чернобыля, его будущем.
Что предлагается:
- узнать, как образуется электроэнергия на атомной станции, работает ли сейчас ЧАЭС и каким может быть будущее зоны отчуждения;
- заглянуть в интерактивные бинокли и увидеть диких животных Чернобыльского заповедника – крупнейшего в Украине;
- увидеть десятки работ авторов со всего мира – от картин Марии Примаченко до видео Marooned группы Pink Floyd, снятом в Припяти;
- в виртуальной реальности осмотреть зону отчуждения с высоты птичьего полета;
- рассмотреть Кубок обладателей кубков УЕФА, который "Динамо" завоевало в 1986 году;
- зайти в живой лес, растущий прямо посреди павильона.
Фото: Чорнобиль Подорож
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Выставка работает в павильоне № 1 ВДНХ ежедневно (кроме понедельника) с 10:00 до 20:00. Но из-за эпидситуации в стране и карантинных ограничений организаторы просят посетителей заранее зарегистрироваться.
Фото: Чорнобиль Подорож
Ранее мы писали о том, что в чернобыльском реакторе начались новые ядерные реакции и возможна ли еще одна авария.
Напомним, мы показывали, как бы выглядела Чернобыльская зона, если бы не авария.