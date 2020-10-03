Оккупация зеленью: бесплатная прогулка по Киеву и его зеленым местам

Осень – это время для прогулок. Гулять на свежем воздухе рекомендуют врачи – это однозначно полезно для здоровья. Тем более, что впереди два выходных. В Киеве достаточно много мест, куда можно пойти. Мы же предлагаем прогуляться по городу и бесплатно полюбоваться местами, которые постепенно захватывает природа, превращая здания в дикий лес.

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Прогуляться можно по четырем локациям.



На улице Сечевых стрельцов, 49 (бывшая Артема) можно полюбоваться каскадным зданием, которое укутано плющом. Здесь получатся очень яркие фото. Особенно, когда листья обретут багряный окрас.

Добраться к зданию можно от станции метро "Лукьяновская".



Оранжерея на территории "Экспоцентра Украины", известного жителям столицы как ВДНХ на проспекте Академика Глушкова. Здесь один из павильонов оказался полностью "оккупирован" диким плющом. Оплетенное зеленью здание – это помещение старой оранжереи, растение полностью его окутало, и сейчас возле него собираются много желающих сфотографироваться на память.

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Добраться можно от станции метро "Выставочный центр".

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Дворик на улице Пушкинской, 25. Тут плющ "оккупировал" стены жилого дома и его балконы. Сама природа провела вертикальное озеленение стены старого здания. Чтобы увидеть его нужно зайти в подворотню.

Добраться можно от станции метр "Театральная".



На бульваре Марии Примаченко (в районе дома №7) плющ "поднялся" до окон первого этажа. Зеленое растение больше похоже на две реки, которые вытекают из окон обычной пятиэтажки. Прохожие удивляются, как в этой квартире живут люди.

Добраться можно от станции метро "Дружбы народов".

Напомним, ранее сайт "Сегодня"" писал, что в Киеве возвращают моду на дома с зелеными фасадами.

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