В Большой Лаврской колокольне открывается Резиденция Святого Николая

Резиденция будет работать с понедельника по пятницу

В Киеве с 1 по 25 декабря к новогодним праздникам в Великой лаврской колокольне открывается Резиденция Святого Николая.

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Об этом сообщает Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник в Facebook.

Резиденция будет работать с понедельника по пятницу с 14:00 до 16:30.

"Все желающие смогут встретиться со святым Николаем, увидеть традиционную Арку желаний, осмотреть произведения художников Международного художественного проекта "Рисованная лента", которые представляют графические работы-комиксы "Святой Николай. История в картинках", – говорится в сообщении.

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В связи с проведением ремонтных работ на Троицкой надвратной церковью, вход для посетителей – со стороны Лаврского переулка через ворота Всехсвятской церкви по адресу: улица Лаврская, 9.

Ранее мы писали, что Кабмин готовится к возможному локдауну на новогодние праздники.

Напомним, новогодние праздники в детских садах и школах столицы пройдут без присутствия родителей и гостей.

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