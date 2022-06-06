В Киеве массово цветут пионы, где их искать в ботсаду на Печерске

Посмотреть можно на 180 сортов пышных цветов на участке "Времена года"

В Киеве начался сезон цветения пионов. / Фото: Коллаж: Сегодня

На территории Национального ботанического сада имени Гришко массово зацвели пионы. Посмотреть на цветение ярких растений можно на участке "Времена года", сообщает сайт "Сегодня".

Специалисты ботанического сада обещают завтра расставить информационные этикетки с названием сортов пионов для удобства посетителей. Здесь высажено более 180 сортов отечественной и зарубежной селекции. Сейчас на участке "Времена года" цветет около 50 сортов.

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Цветение пионов в Киеве. Фото: ботсад имени Гришко в Facebook

По словам специалистов, в этом году цветение пионов не такое яркое, как в прежние годы. И на цветах отразилась война.

"Высаживали пионы одни специалисты, а ухаживали за ними другие. Это сказалось и на растениях. За ними нужно было тщательней ухаживать, но это не удалось сделать из-за войны", – пояснили сайту "Сегодня" в Национальном ботаническом саду имени Гришко.

Коллекция пионов Национального ботанического сада имени Гришко насчитывает 700 сортов пионов. Из них 300 уже цветет. Важно знать, что основная часть коллекции находится на отдельном участке, куда сейчас проход для посетителей закрыт – там находится блокпост.

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Впрочем, на экспозиционном участке "Времена года" пионы цветут достаточно ярко и на них стоит посмотреть. Также в ботаническом саду уже открыт розарий и сейчас там буйно цветут парковые розы.

Напомним, что стоимость входного билета на территорию ботанического сада осталась прежней – билет для взрослого стоит 60 гривен, детский – 30 гривен.

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