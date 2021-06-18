В Киеве на двух пляжах с голубым флагом нельзя купаться

На столичных пляжах "Радуга" и "Галерная" временно нельзя купаться – там нарушены санитарно-химические показатели воды

На двух киевских пляжах нельзя купаться / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве специалисты Госпотребслужбы проверили все 14 киевских пляжей, на которых разрешено отдыхать и купаться и обнаружили, что на двух из них все же не стоит купаться.

Реклама

Об этом сказал глава столичного подразделения службы Олег Рубан, передает ТСН.

"Отклонение только по пляжу "Радуга" – по санитарно-химическим показателям, а также на пляже "Галерная" – также по химическим показателям. Это указывает, что на 12 пляжах Киева можно безопасно отдыхать", – пояснил начальник ГУ Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Таким образом купаться безопасно на пляжах:

"Пуща-Водица" в Оболонском районе

"Вербное", Оболонский р-н

"Водоворот", Деснянский р-н

"Троещина", Деснянский р-н

"Центральный" на Трухановом острове

"Радуга", Днепровский р-н

"Молодежный", Днепровский р-н

"Венеция", Гидропарк

"Детский", Гидропарк

"Предместная-Слободка", Гидропарк

"Золотой", Гидропарк

"Тельбин", Березняки

Напомним, что в Киеве на девяти пляжах будет поднято девять голубых флагов. Это специальная награда, она вручается пляжам, которые соответствуют высоким стандартам качества. К ним относили пляжи "Радуга" и "Галерная".

Реклама

Ранее мы сообщали, что погода в Киеве постепенно налаживается, и киевляне начали активно посещать городские зоны отдыха. Всех любителей понежиться на пляже интересует: когда в Киеве начнется купальный сезон, сколько в городе заработает пляжей, можно ли загорать без масок и какое качество воды в столичных водоемах? Сайт "Сегодня" собрал ответы на эти вопросы.

Журналисты "Сегодня" отправились на поиски инстаграмних локаций на элитном электрокаре. И нашли под Киевом свою Грецию и Исландию. Это место, где снимают украинское кино (его обожают звезды). Езжайте за нами!