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В Киеве на двух пляжах с голубым флагом нельзя купаться

18 июня 2021 19:49

Виктория Барановская Виктория Барановская

На столичных пляжах "Радуга" и "Галерная" временно нельзя купаться – там нарушены санитарно-химические показатели воды

На двух киевских пляжах нельзя купаться / Фото: коллаж "Сегодня"

На двух киевских пляжах нельзя купаться / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве специалисты Госпотребслужбы проверили все 14 киевских пляжей, на которых разрешено отдыхать и купаться и обнаружили, что на двух из них все же не стоит купаться.

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Об этом сказал глава столичного подразделения службы Олег Рубан, передает ТСН.

"Отклонение только по пляжу "Радуга" – по санитарно-химическим показателям, а также на пляже "Галерная" – также по химическим показателям. Это указывает, что на 12 пляжах Киева можно безопасно отдыхать", – пояснил начальник ГУ Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Таким образом купаться безопасно на пляжах:

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  • "Пуща-Водица" в Оболонском районе
  • "Вербное", Оболонский р-н
  • "Водоворот", Деснянский р-н
  • "Троещина", Деснянский р-н
  • "Центральный" на Трухановом острове
  • "Радуга", Днепровский р-н
  • "Молодежный", Днепровский р-н
  • "Венеция", Гидропарк
  • "Детский", Гидропарк
  • "Предместная-Слободка", Гидропарк
  • "Золотой", Гидропарк
  • "Тельбин", Березняки

Напомним, что в Киеве на девяти пляжах будет поднято девять голубых флагов. Это специальная награда, она вручается пляжам, которые соответствуют высоким стандартам качества. К ним относили пляжи "Радуга" и "Галерная".

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Ранее мы сообщали, что погода в Киеве постепенно налаживается, и киевляне начали активно посещать городские зоны отдыха. Всех любителей понежиться на пляже интересует: когда в Киеве начнется купальный сезон, сколько в городе заработает пляжей, можно ли загорать без масок и какое качество воды в столичных водоемах? Сайт "Сегодня" собрал ответы на эти вопросы.

Журналисты "Сегодня" отправились на поиски инстаграмних локаций на элитном электрокаре. И нашли под Киевом свою Грецию и Исландию. Это место, где снимают украинское кино (его обожают звезды). Езжайте за нами!

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