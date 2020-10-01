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В Киеве открылась выставка фиалок

1 октября, 13:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Выставка продлится до 10 октября

В Киеве пройдет выставка фиалок ко Дню учителя с 1 по 10 октября.

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Об этом сообщает организатор мероприятия Светлана Троценко в Facebook.

"Приглашаем киевлян и гостей столицы, в частности учителей, на праздничную выставку фиалок! Подарите себе праздник!", – пишет Троценко.

Отметим, что на протяжении всей выставки будет проходить праздничная лотерея. Каждый, кто примет в участие, "сможет выиграть листочек или детку". Организаторы отмечают, что главный приз – это цветущая фиалка.

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"Вход в масках. Сохраняем безопасную дистанцию", – предупреждают организаторы.

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Так, выставка работает с 11.00 до 18.00, а в воскресенье до 17.00. Вход бесплатный.

Выставка пройдет по адресу: Киев, ул. Попудренко, 34. В пяти минутах ходьбы от станции метро Дарница или Черниговская.

Напомним, завтра, 2 октября, пройдет открытие на территории Печерского ландшафтного парка "Певческое поле" традиционной осенней выставки хризантем "Мир сладостей".

В Колонном зале КГГА прошла выставка с артефактами Майдана – их собирали после событий на Майдане.

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Киев выставка фиалки день учителя

Источник: Сегодня

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