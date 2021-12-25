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В Киеве открыли еще одну новогоднюю локацию: где искать (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
25 декабря, 07:00
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На время зимних праздников оранжерею превратят в магический стеклянный дом с новогодними декорациями
Локация начала работать 24 декабря / Коллаж "Сегодня"
Локация начала работать 24 декабря / Коллаж "Сегодня"

В оранжерее на ВДНХ появились фотозоны и теплый бар. Начали они работать 24 декабря.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили организаторы.

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Что там есть

На время зимних праздников оранжерею превратят в магический стеклянный дом с новогодними декорациями, очаровательными героями и теплым баром. Залы поделили на тематические зоны.

"Главная миссия – сохранить и полностью восстановить удивительное место, уже на протяжении многих десятилетий очаровывающее посетителей комплекса. Ценность оранжереи – в коллекции растений, некоторые из них были взорваны более 60 лет назад и до сих пор продолжают свое существование благодаря реставрации", утверждают организаторы.

Теплый бар на ВДНХ
Теплый бар на ВДНХ

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Еженедельно в баре будут проводиться тематические мероприятия, музыкальные вечера и культурные мероприятия, график будет опубликован в социальных сетях.

Теплый бар на ВДНХ
Теплый бар на ВДНХ

Также можно будет посетить гости сказки, познакомиться с волшебными феями, услышать городские легенды и сделать праздничные фото на фоне тропических растений.

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Теплый бар на ВДНХ
Теплый бар на ВДНХ

Теплый бар на ВДНХ
Теплый бар на ВДНХ

Теплый бар на ВДНХ
Теплый бар на ВДНХ

Список праздничных локаций в Киеве

В Киеве заработают новогодние локации в преддверии праздников. Так, в столице запланировано множество интересных мероприятий. В общей сложности откроется 14 праздничных локаций и у каждого района города есть своя новогодняя елка.

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