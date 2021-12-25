В Киеве открыли еще одну новогоднюю локацию: где искать (фото)

В оранжерее на ВДНХ появились фотозоны и теплый бар. Начали они работать 24 декабря.
Об этом сайту "Сегодня" сообщили организаторы.
Что там есть
На время зимних праздников оранжерею превратят в магический стеклянный дом с новогодними декорациями, очаровательными героями и теплым баром. Залы поделили на тематические зоны.
Далее по теме
"Главная миссия – сохранить и полностью восстановить удивительное место, уже на протяжении многих десятилетий очаровывающее посетителей комплекса. Ценность оранжереи – в коллекции растений, некоторые из них были взорваны более 60 лет назад и до сих пор продолжают свое существование благодаря реставрации", – утверждают организаторы.
Еженедельно в баре будут проводиться тематические мероприятия, музыкальные вечера и культурные мероприятия, график будет опубликован в социальных сетях.
Также можно будет посетить гости сказки, познакомиться с волшебными феями, услышать городские легенды и сделать праздничные фото на фоне тропических растений.
Список праздничных локаций в Киеве
В Киеве заработают новогодние локации в преддверии праздников. Так, в столице запланировано множество интересных мероприятий. В общей сложности откроется 14 праздничных локаций и у каждого района города есть своя новогодняя елка.
Ранее мы писали:
- В Киеве возле Дворца "Украина" торжественно зажгли новогоднюю елку. Праздник приурочен к старту новогоднего мюзикла "Новая Снежная Королева".
Новогодняя сказка! Под Офисом президента зажгли елку и иллюминацию (фото, видео)