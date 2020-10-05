В Киеве пройдут сезонные ярмарки (адреса)

Ярмарки будут проходить с 6 по 11 октября

В Киеве 6-11 октября пройдут сезонные ярмарки. На ярмарках будет представлена в основном сельскохозяйственная продукция.

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Об этом сообщает КГГА.

В частности, 6 октября (вторник) ярмарки пройдут в:

Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27;

Оболонском районе – ул. Александра Архипенко, 6;

Подольском районе – ул. Юрковская, 25;

Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1.

7 октября (среда) в:

Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская)

Днепровском районе – ул. Соборности, 2-20;

Оболонском районе – ул. Александра Архипенко, 6;

Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улицы Ежи Гедройца)

Подольском районе – ул. Правды, 5-11;

Святошинском районе – ул. Подлесная, 8.

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8 октября (четверг) в:

Голосеевском районе – ул. Ломоносова (в пределах улицы Михаила Стельмаха)

Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, ул. Романа Шухевича, 12-А;

Оболонском районе – ул. Александра Архипенко, 6;

Печерском районе – ул. Генерала Алмазова, 6;

Подольском районе – ул. Юрковская, 25;

Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1.

9 октября (пятница) в:

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Голосеевском районе – ул. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;

Деснянском районе – ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);

Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;

Оболонском районе – ул. Оболонский, 15-21, ул. Александра Архипенко, 6;

Печерском районе – ул. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;

Святошинском районе – ул. Подлесная, 8;

Соломенском районе – ул. Образования (в пределах ул. Вузовской и Максима Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленькой)

Шевченковском районе – ул. Рижская, 1, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и ул. Богдана Хмельницкого, 94.

10 октября (суббота) в:

Оболонском районе – ул. Александра Архипенко, 6, ул. Иорданская 1-9.

11 октября (воскресенье) в:

Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)

Оболонском районе – ул. Александра Архипенко, 6;

Святошинском районе – ул. Семашко, 10.

Напомним, традиционная Сорочинская ярмарка, которая ежегодно проходит на Полтавщине в селе Великие Сорочинцы в этом году была отменена.

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Кроме этого, десятый Международный фестиваль "Книжный Арсенал" перенесен на следующий год.

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