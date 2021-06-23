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В Киеве стартует "Книжный Арсенал": что ожидает читателей

23 июня 2021 14:23

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сегодня состоится церемония открытия десятого фестиваля в Художественном арсенале

Организаторы сообщают про открытие литературного мероприятия. Фото: Книжковий Арсенал/Facebook

Организаторы сообщают про открытие литературного мероприятия. Фото: Книжковий Арсенал/Facebook

В Киеве сегодня 23 июня, пройдет церемония открытия крупнейшего литературного фестиваля столицы – X Международный фестиваль "Книжный Арсенал".

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Об этом сообщают организаторы в Facebook.

На фестивале традиционно пройдут презентации книг, лекции и обсуждения, выставки, концерты и мастер-классы для детей.

В течение пяти дней представят свою книжную продукцию 145 издательств. Пройдет он в гибридном формате. Большинство событий можно будет увидеть онлайн.

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В программу вошло 261 мероприятие. Сам фестиваль продлится до 27 июня в Художественном арсенале.

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