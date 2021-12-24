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В Киеве запустили виртуальные экскурсии: как и что можно посмотреть

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
24 декабря, 16:12
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Для этого не нужно регистрироваться или платить деньги, нужно просто зайти на сайт Киев Цифровой
Все желающие могут виртуально побывать в 10 локациях.
Все желающие могут виртуально побывать в 10 локациях. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве теперь можно виртуально "прогуляться" по любимым туристическим локациям. На сайте Киев Цифровой появился раздел с VR-турами.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

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На портале Киев Цифровой можно узнать о туристических локациях, актуальных событиях и получить другую полезную информацию: о туристско-информационных центрах, карте метро, городском транспорте.

Какие 3D-туры существуют на портале

Пользователи могут виртуально побывать в следующих локациях:

  • Киевский зоопарк;
  • станция метрополитена "Золотые Ворота";
  • пещеры Киево-Печерской лавры;
  • пешеходно-велосипедный мост;
  • музей "Золотые Ворота";
  • парк "Наталка";
  • музей Михаила Булгакова;
  • Замок Ричарда Львиное сердце (экстерьер) и панорама Лысой горы;
  • Пейзажная аллея;
  • интерьеры помещения в КГГА и других локациях.

Как посмотреть

Для этого нужно зайти на сайт https://guide.kyivcity.gov.ua и перейти в раздел VR-туры. Никакой регистрации не требуется.

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В разделе следует просто выбрать необходимый туристический объект и "прогуляться" любимой локацией.

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Некоторые локации на сайте Киев Цифровой. Фото: скриншот

Афиши событий в приложении Киев Цифровой

В приложении "Киев Цифровой" появилась новая функция. Теперь там можно узнать праздничные события, запланированные в столице.

Для этого сначала нужно обновить приложение Play Маркет или App Store. Далее следует зайти в приложение и перейти в раздел "Праздничные события".

Там отображается информация о ближайших праздничных мероприятиях. Уже в данный момент можно найти десятки мероприятий в Киеве в ближайшие выходные. Это рождественские праздники, концерты, а также локации со сказочными эльфами и другими героями новогодних праздников.

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