В Киеве запустили виртуальные экскурсии: как и что можно посмотреть

Для этого не нужно регистрироваться или платить деньги, нужно просто зайти на сайт Киев Цифровой

Все желающие могут виртуально побывать в 10 локациях. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве теперь можно виртуально "прогуляться" по любимым туристическим локациям. На сайте Киев Цифровой появился раздел с VR-турами.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

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На портале Киев Цифровой можно узнать о туристических локациях, актуальных событиях и получить другую полезную информацию: о туристско-информационных центрах, карте метро, городском транспорте.

Какие 3D-туры существуют на портале

Пользователи могут виртуально побывать в следующих локациях:

Киевский зоопарк;

станция метрополитена "Золотые Ворота";

пещеры Киево-Печерской лавры;

пешеходно-велосипедный мост;

музей "Золотые Ворота";

парк "Наталка";

музей Михаила Булгакова;

Замок Ричарда Львиное сердце (экстерьер) и панорама Лысой горы;

Пейзажная аллея;

интерьеры помещения в КГГА и других локациях.

Как посмотреть

Для этого нужно зайти на сайт https://guide.kyivcity.gov.ua и перейти в раздел VR-туры. Никакой регистрации не требуется.

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В разделе следует просто выбрать необходимый туристический объект и "прогуляться" любимой локацией.

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Некоторые локации на сайте Киев Цифровой. Фото: скриншот

Афиши событий в приложении Киев Цифровой

В приложении "Киев Цифровой" появилась новая функция. Теперь там можно узнать праздничные события, запланированные в столице.

Для этого сначала нужно обновить приложение Play Маркет или App Store. Далее следует зайти в приложение и перейти в раздел "Праздничные события".

Там отображается информация о ближайших праздничных мероприятиях. Уже в данный момент можно найти десятки мероприятий в Киеве в ближайшие выходные. Это рождественские праздники, концерты, а также локации со сказочными эльфами и другими героями новогодних праздников.

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