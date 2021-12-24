В Киеве запустили виртуальные экскурсии: как и что можно посмотреть

В Киеве теперь можно виртуально "прогуляться" по любимым туристическим локациям. На сайте Киев Цифровой появился раздел с VR-турами.
Об этом сообщают новости "Сегодня".
На портале Киев Цифровой можно узнать о туристических локациях, актуальных событиях и получить другую полезную информацию: о туристско-информационных центрах, карте метро, городском транспорте.
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Какие 3D-туры существуют на портале
Пользователи могут виртуально побывать в следующих локациях:
- Киевский зоопарк;
- станция метрополитена "Золотые Ворота";
- пещеры Киево-Печерской лавры;
- пешеходно-велосипедный мост;
- музей "Золотые Ворота";
- парк "Наталка";
- музей Михаила Булгакова;
- Замок Ричарда Львиное сердце (экстерьер) и панорама Лысой горы;
- Пейзажная аллея;
- интерьеры помещения в КГГА и других локациях.
Как посмотреть
Для этого нужно зайти на сайт https://guide.kyivcity.gov.ua и перейти в раздел VR-туры. Никакой регистрации не требуется.
В разделе следует просто выбрать необходимый туристический объект и "прогуляться" любимой локацией.
Некоторые локации на сайте Киев Цифровой. Фото: скриншот
Афиши событий в приложении Киев Цифровой
В приложении "Киев Цифровой" появилась новая функция. Теперь там можно узнать праздничные события, запланированные в столице.
Для этого сначала нужно обновить приложение Play Маркет или App Store. Далее следует зайти в приложение и перейти в раздел "Праздничные события".
Там отображается информация о ближайших праздничных мероприятиях. Уже в данный момент можно найти десятки мероприятий в Киеве в ближайшие выходные. Это рождественские праздники, концерты, а также локации со сказочными эльфами и другими героями новогодних праздников.
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