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В киевском парке Победы появились новые экспонаты из "Алисы в стране чудес" (фото)

23 октября, 14:13

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Все желающие могут сделать снимки со сказочными героями

В Киеве в парке Победа установили дополнительные цветочные инсталляции "Алиса в стране чудес".

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Об этом сообщает КП по СЗН Днепровского района в Facebook.

"Приглашаем в сказку, которая оживает. Здесь настоящая волшебная осень и положительные эмоции", – пишут в сообщении.

Это не первые арт-объекты в парке Победа.

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Ранее мы писали, что вандалы снова поиздевались над древними стенами Национального заповедника "София Киевская". Стену заповедника опять испортили.

А на Владимирской горке в центре Киева от рук вандалов пострадал памятник итальянскому поэту Данте Алигьери.

Видео: КП СЗН Днепровского района

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Киев инсталляция парк победы

Источник: Сегодня

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