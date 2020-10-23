В киевском парке Победы появились новые экспонаты из "Алисы в стране чудес" (фото)

В Киеве в парке Победа установили дополнительные цветочные инсталляции "Алиса в стране чудес".
Об этом сообщает КП по СЗН Днепровского района в Facebook.
"Приглашаем в сказку, которая оживает. Здесь настоящая волшебная осень и положительные эмоции", – пишут в сообщении.
Это не первые арт-объекты в парке Победа.
Ранее мы писали, что вандалы снова поиздевались над древними стенами Национального заповедника "София Киевская". Стену заповедника опять испортили.
А на Владимирской горке в центре Киева от рук вандалов пострадал памятник итальянскому поэту Данте Алигьери.
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