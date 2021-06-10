В Киевском зоопарке беби-бум: разродились аж три символа года (фото)

Родились малыши яка, бизона и шотландского скота – также работники приняли роды у самок лемура, анубиса, хамелеона и других

Фото: пресс-служба Киевского зоопарка

В Киевском зоопарке с приходом лета начался настоящий беби-бум. Сотрудники только и успевают принимать роды у животных.

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Самое интересное, что в год Быка, разродились самки – яка, бизона и шотладского скота.

"Такой приплод в зоопарке – это результат профессиональной работы наших сотрудников и заботе о животных, которые у нас проживают. Малыши появились на свет благодаря хорошему уходу, питанию, правильному оборудованию и перестройке вольеров. Мы создаем для животных комфорт и получаем результат – красивейших малышей", – рассказывает сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Фото: пресс-служба Киевского зоопарка

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Особо рады тут появлению на свет второго бизона за один год. Первый появился совсем недавно, а второго родила самка в первый раз.

Фото: пресс-служба Киевского зоопарка

"У нас один самец и две самки. Вторая еще никогда не рожала и это ее первое потомство. Теперь малыши будут расти вместе. Приятно, что появилось потомство у яков и шотладцев. Они регулярно нас радуют", – добавляют в зоопарке.

Также в зоопарке родились два кошачьих лемура. Одного кормит его мама, а второго – выхаживают сотрудники зоопарка.

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Фото: пресс-служба Киевского зоопарка

Родился малыш у пары павианов анубиса.

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Есть приплод и у птиц: по одному у соколов балобана и канюка обыкновенного, четверо малышей у горного гуся.

Фото: пресс-служба Киевского зоопарка

Также приплод у хамелеона Йеменского.

Фото: пресс-служба Киевского зоопарка

Так что на выходных смело отправляетесь в киевский зоопарк, чтобы увидеть замечательных малышей.

Фото: пресс-служба Киевского зоопарка

Фото: пресс-служба Киевского зоопарка

Ранее мы сообщали, что в Киевском зоопарке появилась необычная фотозона в виде пропасти в джунглях. Для усиления эффекта возле рисунка разметили скульптуру гигантского слона из покрышек.