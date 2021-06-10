В Киевском зоопарке беби-бум: разродились аж три символа года (фото)

Фото: пресс-служба Киевского зоопарка
В Киевском зоопарке с приходом лета начался настоящий беби-бум. Сотрудники только и успевают принимать роды у животных.
Самое интересное, что в год Быка, разродились самки – яка, бизона и шотладского скота.
"Такой приплод в зоопарке – это результат профессиональной работы наших сотрудников и заботе о животных, которые у нас проживают. Малыши появились на свет благодаря хорошему уходу, питанию, правильному оборудованию и перестройке вольеров. Мы создаем для животных комфорт и получаем результат – красивейших малышей", – рассказывает сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.
Фото: пресс-служба Киевского зоопарка
Особо рады тут появлению на свет второго бизона за один год. Первый появился совсем недавно, а второго родила самка в первый раз.
Фото: пресс-служба Киевского зоопарка
"У нас один самец и две самки. Вторая еще никогда не рожала и это ее первое потомство. Теперь малыши будут расти вместе. Приятно, что появилось потомство у яков и шотладцев. Они регулярно нас радуют", – добавляют в зоопарке.
Также в зоопарке родились два кошачьих лемура. Одного кормит его мама, а второго – выхаживают сотрудники зоопарка.
Фото: пресс-служба Киевского зоопарка
Родился малыш у пары павианов анубиса.
Фото: пресс-служба Киевского зоопарка
Есть приплод и у птиц: по одному у соколов балобана и канюка обыкновенного, четверо малышей у горного гуся.
Фото: пресс-служба Киевского зоопарка
Также приплод у хамелеона Йеменского.
Фото: пресс-служба Киевского зоопарка
Так что на выходных смело отправляетесь в киевский зоопарк, чтобы увидеть замечательных малышей.
Фото: пресс-служба Киевского зоопарка
Фото: пресс-служба Киевского зоопарка
Ранее мы сообщали, что в Киевском зоопарке появилась необычная фотозона в виде пропасти в джунглях. Для усиления эффекта возле рисунка разметили скульптуру гигантского слона из покрышек.