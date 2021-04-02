В Киевском зоопарке цветут подснежники (фото)

Сотрудники парка приглашают на прогулку киевлян и гостей столицы

В "Киевзоо" расцвели весенние подснежники и крокусы.

Реклама

Об этом сообщает Киевский зоологический парк общегосударственного значения в Facebook.

Фото с цветами опубликовала администрация на своей странице в Сети.

Реклама

"Цветущий парк "Киевзоо" приглашает к себе на прогулку", – пишут в сообщении.

Напомним, с 14 ноября "Киевзоо" работает в режиме парка с экспонированием животных умеренного климата в всесезонных вольерах. Вы можете попасть туда по адресу: проспект Победы, 32.

В тренде Локдаун в Киеве: полиция будет отслеживать безмасочников

Реклама

Отметим, что сейчас вход в зоопарк для всех по детскому билету – 60 гривен.

Как рассказали "Сегодня", с 11 часов здесь можно увидеть слона Хораса, в это время он уже выходит "на работу".

Ранее мы писали, что сотрудники Киевского зоопарка выпустили пеликанов на озеро.

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама