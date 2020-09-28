Выставка цветов пройдет в Киеве: зефир, шоколад и мороженное из хризантем (фото)

На территории Печерского ландшафтного парка "Певческое поле" пройдет открытие традиционной осенней выставки хризантем "Мир сладостей", в пятницу, 2 октября. Сейчас идет подготовка к открытию, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Тридцать тысяч хризантем разных сортов и цветов будут представлены на выставке.

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"Посетителей будут ждать десять 3D-композиций высотой до 3,5 метра – фабрики и заводы, аттракционы и королевства, а еще зефир, шоколад, мороженое и другие любимые лакомства", – пишут в пресс-службе.

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Выставку можно посетить до 1 ноября. Отметим, что необходимо обязательно соблюдать правила противоэпидемической безопасности. В частности, масочный режим и социальную дистанцию.

Организаторы выступают КО "Киевзеленстрой" и компания-оператор Певческого поля "Grand Event".

В прошлом году выставка была посвящена звездам – "Цветочные созвездия" из более 20 тысяч цветов.

В Колонном зале КГГА прошла выставка, приуроченная памяти героев Небесной сотни.

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