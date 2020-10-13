Ярмарки в Киеве: где будут торговать продуктами 13-18 октября

В Киеве с 13 по 18 октября пройдут сезонные ярмарки, на которых будет преимущественно сельскохозяйственная продукция.
Об этом сообщили в КГГА.
Во вторник ярмарки пройдут в:
- Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27;
- Подольском районе – ул. Юрковская, 25;
- Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1, и ул. Кулибина;
- Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1.
В среду в:
- Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская)
- Днепровском районе – ул. Соборности, 2-20;
- Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака)
- Подольском районе – ул. Правды, 5-11;
- Святошинском районе – ул. Подлесная, 8.
В четверг в:
- Голосеевском районе – ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской)
- Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, ул. Романа Шухевича, 12-А;
- Печерском районе – ул. Генерала Алмазова, 6;
- Подольском районе – ул. Юрковская, 25;
- Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1, и ул. Кулибина;
- Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1.
Читайте также: Полезные ягоды осени: за чем идти на рынок
В пятницу в:
- Голосеевском районе – ул. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;
- Деснянском районе – ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской)
- Днепровском районе – ул. Гродненская, 1/35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;
- Печерском районе – ул. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
- Святошинском районе – ул. Подлесная, 8;
- Соломенском районе – ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской), ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна);
- Шевченковском районе – ул. Рижская, 1, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А, и ул. Богдана Хмельницкого, 94.
В субботу в:
- Оболонском районе – ул. Иорданская 1-9.
В воскресенье в:
- Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)
- Святошинском районе – ул. Семашко, 10.
Ранее мы писали, как правильно сочетать фрукты и ягоды – известный кондитер, победительница "МастерШеф" и видеоблогер Лиза Глинская поделилась секретом.
Напомним, в Киеве со 2 октября по 1 ноября проходит выставка хризантем на территории Печерского ландшафтного парка "Певческое поле".
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк