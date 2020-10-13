Ярмарки в Киеве: где будут торговать продуктами 13-18 октября

Продукты из фермерских хозяйств будут продавать во всех районах города

В Киеве с 13 по 18 октября пройдут сезонные ярмарки, на которых будет преимущественно сельскохозяйственная продукция.

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Об этом сообщили в КГГА.

Во вторник ярмарки пройдут в:

Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27;

Подольском районе – ул. Юрковская, 25;

Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1, и ул. Кулибина;

Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1.

В среду в:

Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская)

Днепровском районе – ул. Соборности, 2-20;

Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака)

Подольском районе – ул. Правды, 5-11;

Святошинском районе – ул. Подлесная, 8.

В четверг в:

Голосеевском районе – ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской)

Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, ул. Романа Шухевича, 12-А;

Печерском районе – ул. Генерала Алмазова, 6;

Подольском районе – ул. Юрковская, 25;

Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1, и ул. Кулибина;

Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1.

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В пятницу в:

Голосеевском районе – ул. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;

Деснянском районе – ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской)

Днепровском районе – ул. Гродненская, 1/35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;

Печерском районе – ул. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;

Святошинском районе – ул. Подлесная, 8;

Соломенском районе – ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской), ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна);

Шевченковском районе – ул. Рижская, 1, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А, и ул. Богдана Хмельницкого, 94.

В субботу в:

Оболонском районе – ул. Иорданская 1-9.

В воскресенье в:

Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)

Святошинском районе – ул. Семашко, 10.

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