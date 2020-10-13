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Ярмарки в Киеве: где будут торговать продуктами 13-18 октября

13 октября, 10:41

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Продукты из фермерских хозяйств будут продавать во всех районах города

В Киеве с 13 по 18 октября пройдут сезонные ярмарки, на которых будет преимущественно сельскохозяйственная продукция.

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Об этом сообщили в КГГА.

Во вторник ярмарки пройдут в:

  • Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27;
  • Подольском районе – ул. Юрковская, 25;
  • Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1, и ул. Кулибина;
  • Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1.

В среду в:

  • Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская)
  • Днепровском районе – ул. Соборности, 2-20;
  • Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака)
  • Подольском районе – ул. Правды, 5-11;
  • Святошинском районе – ул. Подлесная, 8.

В четверг в:

  • Голосеевском районе – ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской)
  • Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, ул. Романа Шухевича, 12-А;
  • Печерском районе – ул. Генерала Алмазова, 6;
  • Подольском районе – ул. Юрковская, 25;
  • Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1, и ул. Кулибина;
  • Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1.
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В пятницу в:

  • Голосеевском районе – ул. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;
  • Деснянском районе – ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской)
  • Днепровском районе – ул. Гродненская, 1/35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;
  • Печерском районе – ул. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
  • Святошинском районе – ул. Подлесная, 8;
  • Соломенском районе – ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской), ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна);
  • Шевченковском районе – ул. Рижская, 1, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А, и ул. Богдана Хмельницкого, 94.

В субботу в:

  • Оболонском районе – ул. Иорданская 1-9.

В воскресенье в:

  • Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)
  • Святошинском районе – ул. Семашко, 10.

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Напомним, в Киеве со 2 октября по 1 ноября проходит выставка хризантем на территории Печерского ландшафтного парка "Певческое поле".

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Киев КГГА ярмарка

Источник: Сегодня

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