Авария в районе Шулявского моста: на дороге образовалась яма глубиной четыре метра

В Киеве, на перекрестке улиц Вадима Гетмана и Выборгской, недалеко от Шулявского моста, на автомобильной дороге образовалась огромная яма. Инцидент произошел в понедельник, 17 сентября, когда возле перекрестка на площади примерно два на два метра просел асфальт, из-за чего движения автомобилей на этом участке было запрещено.

На место аварии выехали представители "Киевавтодора" и "Киевводоканала". По словам дорожников, с асфальтным покрытием все нормально, причиной образования ямы стал прорыв канализации.

"Киев уходит под землю", – пошутили дорожники и отправили к представителям "Киевводоканала", которые в свою очередь отказались комментировать аварию.

Лишь со слов рабочих сайту "Сегодня" удалось узнать, что причиной появления ямы послужил порыв одной из канализационных труб.

"Порыв канализации. В канализации получилась дырка, и вымыло песок, из-за чего просел асфальт. Там метра четыре глубина ямы", – рассказал сайту "Сегодня" рабочий "Киевводоканала".

Фото: Л. Грубник

Возле самого же места аварии видно, что, действительно, под слоем асфальта, который провис над ямой, ничего нет. Дна углубления так и не удалось увидеть. Возле места аварии суетятся рабочие.

"Это очень опасно. Туда машины не пустят, пока не отремонтируют", – продолжает рабочий и даже не делает предположений, сколько времени может занять ремонт.

Пока же это место огорожено, что может привести к тому, что в час пик здесь будет образовываться пробка.

Напомним, в Киеве после дождя на дороге стали образовываться огромные ямы. По словам очевидцев, асфальт просел недалеко от "Укравтодора".

Кроме того, в городе Каменское Днепропетровской области утром 10 сентября на проезжей части улицы Пушкинская провалился асфальт. Дыру диаметром около двух метров увидел проезжающий мимо полицейский.