Авария в районе Шулявского моста: на дороге образовалась яма глубиной четыре метра

Сегодня, 11:37

ЧП спровоцировал прорыв канализации

Авария недалеко от Шулявского моста. Фото: Л. Грубник
Авария недалеко от Шулявского моста. Фото: Л. Грубник

В Киеве, на перекрестке улиц Вадима Гетмана и Выборгской, недалеко от Шулявского моста, на автомобильной дороге образовалась огромная яма. Инцидент произошел в понедельник, 17 сентября, когда возле перекрестка на площади примерно два на два метра просел асфальт, из-за чего движения автомобилей на этом участке было запрещено.

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На место аварии выехали представители "Киевавтодора" и "Киевводоканала". По словам дорожников, с асфальтным покрытием все нормально, причиной образования ямы стал прорыв канализации.

"Киев уходит под землю", – пошутили дорожники и отправили к представителям "Киевводоканала", которые в свою очередь отказались комментировать аварию.

Лишь со слов рабочих сайту "Сегодня" удалось узнать, что причиной появления ямы послужил порыв одной из канализационных труб.

"Порыв канализации. В канализации получилась дырка, и вымыло песок, из-за чего просел асфальт. Там метра четыре глубина ямы", – рассказал сайту "Сегодня" рабочий "Киевводоканала".

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Фото: Л. Грубник

Возле самого же места аварии видно, что, действительно, под слоем асфальта, который провис над ямой, ничего нет. Дна углубления так и не удалось увидеть. Возле места аварии суетятся рабочие.

"Это очень опасно. Туда машины не пустят, пока не отремонтируют", – продолжает рабочий и даже не делает предположений, сколько времени может занять ремонт.

Пока же это место огорожено, что может привести к тому, что в час пик здесь будет образовываться пробка.

Напомним, в Киеве после дождя на дороге стали образовываться огромные ямыПо словам очевидцев, асфальт просел недалеко от "Укравтодора".

Кроме того, в городе Каменское Днепропетровской области утром 10 сентября на проезжей части улицы Пушкинская провалился асфальт. Дыру диаметром около двух метров увидел проезжающий мимо полицейский.
Киев, авария, дорога, коммуналка, пробка, асфальт, ямы, шулявский мост
Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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