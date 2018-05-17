Большой ремонт: где этим летом чинят дороги в Киеве

Сегодня, 07:45

Некоторые развязки не ремонтировали с 60-х годов

Большой ремонт: где этим летом чинят дороги в Киеве
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

На столичных дорогах – разгар ремонтного сезона. По словам главы "Киевавтодора" Александра Густелеева, сейчас активные работы проводятся в рамках "малого" и "большого" кольца.

"В рамках так называемого малого кольца сейчас в активной фазе ремонт ул. Елены Телиги, начат капитальный ремонт путепровода на пересечении ул. Елены Телиги и ул. Кирилловской, который в последний раз ремонтировался в 1963 году. Также в этом году будет выполнен капитальный ремонт ул. Степана Бандеры", – заявил он недавно в эфире "5 канала".

Ремонт в направлении между Шулявским путепроводом и Северным мостом обещают завершить до конца года. А в рамках большого кольца ремонт проходит на путепроводе на пересечении Кольцевой дороги и просп. Победы, а также на Одесской площади. Также в этом году капитальный ремонт будет проведен на ул. Академика Палладина и ул. Академика Заболотного.

Сейчас в городе проходят работы по реконструкции и капитальному ремонту на 14 объектах – девяти улицах и пяти транспортных развязках. Кроме дорожного полотна, там обустраивают новые ливневки и ремонтируют тротуары. Между тем, масштабные ремонты оборачиваются для столичных водителей большими пробками, поскольку проводить работы без ограничения движения, увы, невозможно. И хотя дорожники работают даже в выходные и по вечерам, пока столичные дороги "отдыхают" нагрузки, пробки в районах ремонта можно наблюдать и после десяти часов вечера.

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Улица Елены Телиги. Неподалеку от места ремонта – большой затор. Фото: "Сегодня"

В канун проведения ремонта на дорогах "Киевавтодор" обычно предупреждает, где и на какой срок будет ограничено движение. Мы собрали список самых крупных ремонтов на дорогах, которые стоит объезжать, дабы не застрять в пробке.

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Улица Елены Телиги и путепровод на ее пересечении с Кирилловской

Ремонт на этой улице начали еще прошлой осенью, с наступлением весны дорожники продолжили работы. На отремонтированной части – хороший асфальт и современные фонари. Сейчас восстанавливают не только проезжую часть, но и тротуары, и путепровод. По данным "Киевавтодора", последний раз путепровод на пересечении ул. Елены Телиги и ул. Кирилловской капитально ремонтировался В 1963 году.

Кроме того, в мае дорожники обустраивали на улице нижний слой асфальтобетонного покрытия, сначала на участке от ул. Дорогожицкой до ул. Ольжича, а позже – на перекрестке с ул. Мельникова. Работы здесь проходят даже ночью, поскольку в это время здесь меньше машин. Однако это не спасает от заторов: перед местом, где проезжая часть частично перекрыта, образовываются ощутимые заторы.

Днем сотрудники "Киевавтодора" ремонтируют тротуары, ливнестоки, а также устанавливают бордюры. Работы на Телиги планируют завершить в 2018 году.

Развязка на пересечении просп. Комарова и ул. Вацлава Гавела, а также на развязке на проспекте Леся Курбаса, улице Гната Юры и Покотило

Еще один большой ремонт, который длится с прошлого года и доставил немало неудобств для жителей Борщаговки, обещают завершить в ближайшие недели. Здесь одновременно ремонтируется три путепровода и четыре подземных пешеходных перехода.

На проезжей части этой транспортной развязки уложат покрытие из гусасфальта – материала, который по своим характеристикам является лучшим покрытием для искусственных сооружений и используется во всем мире при ремонтах мостов и путепроводов.

Завершить работы по капитальному ремонту и открыть движение транспорта по путепроводу на пересечении просп. Комарова и ул. Вацлава Гавела обещают в мае. Открытие круга на Курбаса -Гната Юры-Покотило запланировано во второй декаде июня.

Набережное шоссе

На Набережном шоссе, которое также чинят с прошлого года, продолжаются работы по ремонту основы покрытия.

"47 единиц специальной техники одновременно задействованы в работе, асфальтоукладчики бок о бок идут по проезжей части, сразу за ними – "команда" катков: вместе они создают новое покрытие", – рассказали в "Киевавтодоре" о ходе работ в мае.

Отметим, что, учитывая интенсивность движения транспорта по Набережном шоссе, оба слоя асфальтобетонного покрытия – нижний и верхний, – будут из улучшенной материала – полимерасфальтобетона.

И еще одна хорошая новость для водителей: до конца этой недели проезжая часть Набережного шоссе будет полностью открыта для проезда.

Алма-Атинская

Путепровод, который здесь реконструируют, ни разу серьезно не ремонтировали с момента его строительства в 1959 году. С начала мая здесь укладывают нижний слой новой дорожного полотна и приводят в порядок тротуары.

Владимирская

Капитальный ремонт на улице в центре столицы большей частью провели в прошлом году. В ремонтном сезоне 2018-го тут провели фрезерование старого асфальтобетонного покрытия на участке от ул. Рыльского до ул. Большой Житомирской, а на части дороги от Андреевского спуска и Большой Житомирской уложили нижний слой асфальта. Полностью ремонт обещают закончить в мае.

Бульвар Вернадского и улица Тычины

Также в этом месяце завершится ремонт на Вернадского и Тычины. Недавно асфальт уложили на участке от ул. Семашко до ул. Академика Крымского по четной стороне проезжей части. А благодаря тому, что ремонт на Тычины начали еще в марте, сейчас он уже на финальной стадии, говорят в "Киевавтодоре". Недавно новый асфальт здесь появился на участке от ул. Юрия Шумского до ул. Березняковской.

Ремонт заканчивается и на транспортной развязке на пересечении просп. Победы и ул. Щербакивского, здесь уже идут отделочные работы. Тем временем, недавно ремонт начали на Ярославовом Валу, улицах Семьи Кульженко и Вифлеемской.

Планы на лето: где будут ремонтировать дороги

По словам главы "Киевавтодора", в 2018 году капитальный ремонт ожидает проспекты Степана Бандеры и Академика Палладина, Софийскую площадь, улицы Назаровскую, Леонтовича, Заболотного, Родимцева, Довженко, мост Метро через Русановский пролив, путепроводы на пересечении ул. Богатырской с просп. Оболонским и ул. Богатырской с просп. Степана Бандеры и другие объекты.

Также на сегодняшний день ведутся работы по подготовке к ремонтам 2019 года. В планах – проспекты Героев Сталинграда, Космонавта Комарова, улицы Богатырская, Борщаговская и другие.

Кстати, денег на ремонт дорог в Киеве в этом году выделили больше, поскольку с 1 января 2018 года "Укравтодор" отвечает только за 50 тыс. км автодорог страны, остальные 120 тыс. км находятся под управлением местных властей с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений.

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В этом году 35% государственного Дорожного фонда в объеме 11,53 млрд грн будет направлено в областные госадминистрации и город Киев. Также 60% Дорожного фонда в объеме 19,56 млрд грн будет направлено на дороги государственного значения.

В "Укравтодоре" сообщили, что наибольшую по объему субвенцию из Дорожного фонда для финансирования строительства и ремонта местных дорог получит бюджет Киева – 1,15 млрд грн.

Кроме того, на сегодняшний день согласуется перечень объектов, финансирование которых будет осуществляться за счет средств "таможенного эксперимента" на сумму 782,148 млн грн.
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Автор:

Людмила Князьская-Ханова

Источник:

"Сегодня"

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