Бортническая станция аэрации: как работают "почки" столицы

Общая длина канализационных труб – три тысячи километров, это как от Киева в Мадрида

Под Киевом находится три тысячи километров канализационных путей. К станции, где очищают стоки, ежедневно "приплывает" порядка семи тысяч килограммов мусора. Более 20-ти гектаров – площадь очистных систем и цехов. Это – "почки" столицы Украины.

Бортническая станция аэрации. Место, где сходятся все канализационные потоки Киева. А это 600-800 тысяч кубометров стоков в сутки.

Общая длина канализационных труб – три тысячи километров, это как от Киева в Мадрида. Однако в мадридских стоках такого не найдете.

Первый этап очистки сточных вод проходит в грабельном отделении. Задерживают мусор специальные механические решетки.

Строительный мусор, ткань, памперсы, пищевые отходы, игрушки. Объемы мусора, поступающих на станцию, ежегодно увеличиваются, рассказывает главный технолог. Коммунальщикам приходится часами прочищать трубы. Все потому, что киевляне использую канализацию, как свалку.

Мусор отжимают и отправляют на мусоросжигательный завод. До грабельного отделения крупные и самые интересные находки "не доходят", их задерживают решетки коллекторов еще до Бортничей. Для них в киевском музее канализации создали отдельный стенд.

После грабельного отделения стоки попадают в аэротенки. Здесь стоки проходят биологическую очистку.

И на выходе, когда микроорганизмы поглотили загрязнения, получается очищенная вода.

Потом еще несколько этапов и круг замыкается. Очищенная вода идет к магистральному каналу, а через 15 километров – в Днепр.

Ранее сообщалось, что Кабмин нашел 32 млн грн на реконструкцию Бортнической станции аэрации.

Напомним, Япония заплатила 380 млн грн за ремонт Бортнической станции аэрации.