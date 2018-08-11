Центр Киева очищают от внешней рекламы и поднимают тарифы на размещение баннеров

В мэрии обещают, что к концу года рекламных конструкций станет в два раза меньше, чем сегодня

Коммунальщики приступили к удалению рекламных конструкций, несоответствующих новым правилам, баннеры будут демонтировать ближайшие недели.

Планируется, что до конца года рекламных конструкций станет в два раза меньше, чем сегодня. Снимут в первую очередь ту рекламу, которая, по мнению чиновников, отвлекает водителей от дороги. Речь идет, в частности, о рекламе на транспортных развязках, парковках, возле переходов, перекрёстков.

"Ни для кого не секрет, что задача любой рекламной конструкции – привлечь внимание на рекламный сюжет. А задача водителя – не отвлекаться ни на что, кроме транспортной дорожной ситуации", – подчеркнул зампредседателя Киевской городской администрации Александр Резников.

По данным председатель ассоциации операторов наружной рекламы Украины ORIG Оксаны Полищук, на сегодняшний день 90% операторов согласились выполнить эти правила, несмотря на то, что они являются большой как финансовой, так и физической нагрузкой на операторов.

Среди участников рынка есть и те, кто выступает категорически против нововведений. В частности, малые предприниматели опасаются, что новые правила уничтожат их бизнес.

Штраф для тех, кто будет игнорировать новые условия мэрии, небольшой. Максимальный составляет 1800 гривен и 5 тысяч коммунальщикам за демонтаж незаконной конструкции.

Город разделили на три зоны. В исторической части и парках рекламу запретили полностью. В центре и около – баннеры появятся после получения фирмой специального разрешения мэрии. А для спальных районов – жестких ограничений нет.

Ранее мы сообщали, что на лайтбоксах эскалаторов станций Киевского метрополитена появится социальная реклама против незаконной торговли дикими раннецветущими растениями. Соответствующее обращение поддержала постоянная комиссия Киеврады по вопросам экологической политики.

Также исследователи обнаружили, что добровольцы, которые смотрели телевизор с рекламой более трех часов в день, ели больше вредных продуктов, чем те, кто мало смотрел телевизор.