Что делать, если в доме долго не работает лифт

В семиэтажном жилом доме по улице Межигорской, 43, несколько месяцев не работал лифт.

"Мамы с колясками и пожилые люди страшно мучаются, спускаясь пешком с верхних этажей. Как заставить чиновников отремонтировать лифт?" — поинтересовался киевлянин Юрий Остапенко.

Как оказалось, по указанному адресу вышел из строя двигатель подъемника.

"Диагностика показала, что лифт работать не будет и частичный ремонт результатов не даст — он и дальше будет выходить из строя. Поэтому лифт поставили на капитальный ремонт, были выделены средства и закуплено новое оборудование. Его установка требует определенного времени. Ответственные службы обещают, что вскоре лифт на Межигорской, 43, будет отремонтирован и запущен в эксплуатацию", – объяснила Юлия Грамотная, советник замглавы КГГА.

По словам местных жителей, на днях в указанной многоэтажке лифт, действительно, заработал.

В подобных случаях киевлянам следует обращаться в аварийную службу по телефону 15-57 или (044) 500-15-57.

Также, чтобы предупредить случаи воровства лифтового оборудования, жителям следует быть внимательным, и в случае выявления подозрительных лиц или шума возле лифта, немедленно вызывать на место полицию.

Как мы писали раньше, жители столицы возмущены состоянием лифтов в многоэтажных домах. Многие из них не только в ужасном состоянии, а некоторые и вовсе не работают месяцами.

Кроме того, ситуация с кражами лифтового оборудования в Киеве — явление массовое. Горвласти призывают жэки устанавливать системы сигнализации на лифтовое оборудование.