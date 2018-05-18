Cубсидии на электроэнергию получат только добросовестные плательщики

Сегодня, 12:45

Районные управления по вопросам социальной защиты занялись назначением госпощи на следующий период

Cубсидии на электроэнергию получат только добросовестные плательщики
Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

1 мая 2018 года закончился период назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг – в частности, электроснабжения.

Ежегодно после окончания сроков предоставления субсидий районные управления по вопросам социальной защиты населения (УТСЗН) просматривают субсидии на следующий период.

Важно, что при наличии задолженности за потребленные услуги более чем за два месяца, согласно Постановлению Кабинета министров Украины № 300, субсидии не будут начисляться.

"Поэтому просим своевременно и в полном объеме оплатить потребленные услуги и не накапливать долги", – сообщает "ДТЭК Киевские Электросети".

Напомним, по вопросам начисления субсидий необходимо обращаться в районные управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН). Оплатить счет за электроэнергию "ДТЭК Киевские Электросети" можно в Личном кабинете по электроснабжению на сайте www.dtek-kem.com.ua.
долги, электроэнергия, субсидии, ДТЭК Киевские Электросети
Источник:

"Сегодня"

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