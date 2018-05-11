Цветочные часы в Киеве украсят петриковской росписью
Для обновления дизайна "Киевзеленстрой" использует более 20 тысяч цветов
Цветочные часы. Фото: facebook.com/zelenbud
Цветочные часы. Фото: facebook.com/zelenbud
Цветочные часы. Фото: facebook.com/zelenbud
Цветочные часы. Фото: facebook.com/zelenbud
В Киеве в конце следующей недели планируется завершить оформление цветочных часов на склоне вдоль аллеи Героев Небесной Сотни.
Как сообщили в пресс-службе "Киевзеленстроя", сейчас продолжается подготовка к посадке цветочных часов.
"Для обновления дизайна используем более 20 тыс. различных цветов. В этом году часы украсим петриковской росписью", – говорится в сообщении.
Напомним, зимой 2014 года вандалы повредили циферблат в цветочных часах.
Позднее коммунальщики отремонтировали часы.
Цветочные часы для Майдана спроектировали в 2008 году, общий их диаметр равен примерно 20-ти метрам.