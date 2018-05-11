Цветочные часы в Киеве украсят петриковской росписью

Сегодня, 04:44

Для обновления дизайна "Киевзеленстрой" использует более 20 тысяч цветов


Цветочные часы. Фото: facebook.com/zelenbud

Цветочные часы. Фото: facebook.com/zelenbud

Цветочные часы. Фото: facebook.com/zelenbud

Цветочные часы. Фото: facebook.com/zelenbud

В Киеве в конце следующей недели планируется завершить оформление цветочных часов на склоне вдоль аллеи Героев Небесной Сотни.

Как сообщили в пресс-службе "Киевзеленстроя", сейчас продолжается подготовка к посадке цветочных часов.

"Для обновления дизайна используем более 20 тыс. различных цветов. В этом году часы украсим петриковской росписью", – говорится в сообщении.

Напомним, зимой 2014 года вандалы повредили циферблат в цветочных часах.

Позднее коммунальщики отремонтировали часы.

Цветочные часы для Майдана спроектировали в 2008 году, общий их диаметр равен примерно 20-ти метрам.
часы, цветочные часы, киевзеленстрой, героев небесной сотни
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коммуналка

Киев украшают цветами по случаю финала Лиги чемпионов

8 Мая, 12:03

Вдоль основных транспортных магистралей города появляются тематические цветочные панно  

Куда пойти

На Певческом поле в Киеве расцвело тюльпановое море

27 Апреля, 13:51

10 городов, украшенных тюльпанами, раскинулись на двух тысячах квадратных метров  
Загрузка...

Куда пойти

В Киеве работают 38 зон отдыха

Где в Киеве можно разводить костры (список зон отдыха)

27 Апреля, 10:51

В зонах отдыха есть специальная лесная мебель и навесы от дождя

Коммуналка

В Киеве запретили белить деревья: названы причины

14 Апреля, 16:35

Жители столицы предполагают, что городские власти пытаются сэкономить
Загрузка...