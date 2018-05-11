Цветочные часы в Киеве украсят петриковской росписью

Для обновления дизайна "Киевзеленстрой" использует более 20 тысяч цветов

В Киеве в конце следующей недели планируется завершить оформление цветочных часов на склоне вдоль аллеи Героев Небесной Сотни.

Как сообщили в пресс-службе "Киевзеленстроя", сейчас продолжается подготовка к посадке цветочных часов.

"Для обновления дизайна используем более 20 тыс. различных цветов. В этом году часы украсим петриковской росписью", – говорится в сообщении.

Напомним, зимой 2014 года вандалы повредили циферблат в цветочных часах.

Позднее коммунальщики отремонтировали часы.

Цветочные часы для Майдана спроектировали в 2008 году, общий их диаметр равен примерно 20-ти метрам.