Деньги на мусор: как новые правила отразятся в платежках

Плату за вывоз мусора рассчитали, исходя из среднего количества отходов, которые выбрасывает за год один человек

Киевские власти изменили принцип расчета платы за вывоз отходов. Теперь сумма зависит не от количества квадратных метров, а от количества человек, прописанных на жилплощади.

Отдельная строка в квитанциях киевлян появилась только в этом месяце. Жители столичных домов в недоумении.

"Это же безобразие какое-то, с каждым днем новые квитанции и хуже и хуже все делается", – сетует жительница Киева Татьяна Лебедева.

Раньше этот тариф входил в квартплату. Сколько стоил вывоз мусора жильцы домов, которые обслуживают ЖЭКи, толком не знали. А вот в ОСМД уже подсчитали, что теперь будут платить значительно больше.

В расчете на трехкомнатную квартиру было 24-25 гривен в месяц. В переводе на сегодняшний день, если это будет по зарегистрированным людям, то умножаем на три", – говорит член правления ОСМД Ирина Шульга.

То есть получится 75 гривен с квартиры, в которой зарегистрированы три человека.

Подход к расчету услуги изменили в мэрии. Раньше исходили из площади квартиры, а теперь из количества зарегистрированных там жильцов.

"На наш взгляд, это справедливый подход, потому что мы все производим мусор. Абстрактно некорректно привязывать расчет оплаты за мусор к каким-то другим факторам", – отмечает заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

В компании, которая занимается вывозом мусора в столице, уверяют, что так платит вся Европа.

"Переход на систему "житель производит – житель платит" это общемировая практика. Это первые шаги, которые помогут развить эту сферу в Киеве и в Украине в целом", – объясняет директор дочернего предприятия КП "Киевкоммунсервис" Ростислав Мартиняк.

Плату за вывоз мусора рассчитали, исходя из среднего количества отходов, которые выбрасывает за год один человек. Правда, методику, по которой вычислили этот показатель, столичные чиновники не смогли объяснить. Как и то, почему жилец дома с мусоропроводом продуцирует больше отходов, чем жилец общежития.

Кроме того, количество тех, кто зарегистрирован в квартире, и тех, кто там живет, часто не совпадает. Даже в ОСМД, не то что в коммунальных ЖЭКах, не смогли назвать точное число жильцов их дома.

"Никто не может проконтролировать сколько людей проживает в доме реально", – уверена заместитель председателя ОСМД Наталия Колотун.

Но столичные чиновники надеются, что киевляне сами придут в административные центры и честно признаются, сколько человек проживают в квартире.



