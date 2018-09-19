Десятки тысяч киевлян могут остаться зимой без света

В Киеве – сотни участков электросетей, которые сейчас обслуживать некому. Раньше за них отвечала компания "Киевэнерго". После ликвидации предприятия они остались в коммунальной собственности, но обслуживающей компании не образовали.

В случае аварийных ситуаций починить сети никто не сможет. В отопительный сезон, когда нагрузка на электричество обычно растет, ситуация может обостриться – без света могут остаться десятки тысяч абонентов. Чтобы исключить такой риск, бесхозные участки электросетей должны перейти в собственность обслуживающей компании, которая имеет соответствующий опыт и специалистов.

"Я не вижу проблем том, чтоб киевская община выставила на торги это имущество... Здесь с точки зрения контроля регулятор всегда сможет эффективно контролировать – и с точки зрения цен, тарифов, и с точки зрения качества обслуживания, надежности. То, что для киевлян особенно важно", – отметил советник министра энергетики Украины Сергей Чех.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Объявлены новые тарифы на электричество и отопление в Киеве

С 1 мая тепловые сети и котельные столицы переданы в управление коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", а с 1 августа к этой компании перейдут и столичные ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, мусоросжигательный завод "Энергия".