Должники в Киеве: за "коммуналку" не платят 25% горожан (инфографика)

Люди возмущены не только тарифами, но и качеством услуг

В столице растут долги по квартплате, и уже составили более полмиллиарда гривен. Больше всего за содержание придомовой территории не платят в Святошинском, Днепровском и Деснянском районах (см. инфографику). Как чиновники будут решать вопрос с неплательщиками и почему горожане отказываются платить, выяснила "Сегодня".

Почему киевляне не платят за коммуналку

Жильцы хрущевки на улице Выборгской, 91-а, удивлены, что попали в лидеры среди должников в Соломенском районе.

"Я плачу постоянно за "коммуналку". В этом месяце сумма была более 3 тыс. грн. Но в доме есть люди, которые не платят, — потому что нечем! Денег некоторым не хватает на еду", — рассказала Ирина.

Люди возмущены не только тарифами, но и качеством услуг.

"Мусор не вывозят, подъезд никто не моет месяцами. А мы платим каждый месяц, сколько позволяет пенсия и зарплата сына", — рассказывает пенсионерка Анна Григоришин.

Как власть влияет на неплательщиков

Чиновники пытаются решать вопрос с должниками разными методами, но дело до судов еще ни разу не доходило.

"О долгах людям напоминают в платежках. На парадных вывешивают списки с номерами квартир должников за обслуживание придомовой территории и суммами долга. И уже соседи мотивируют их платить. Самые злостные неплательщики — это состоятельные люди, которые к платежам относятся как к второстепенным затратам. Хотя есть и те, кто принципиально не платит, потому что недовольны качеством услуг. А вот исправные плательщики — пенсионеры. Тем, у кого нет денег, мы рекомендуем обратиться в Центр коммунального сервиса (ЦКС), чтобы реструктуризировать свой долг в индивидуальном порядке", — поясняет Юлия Грамотная, советник замглавы КГГА Петра Пантелеева.

Кстати, на реструктуризацию долга уже подписано более 10 тысяч договоров. В мэрии добавляют, что если люди не платят за придомовую территорию, дворники все равно обязаны ее убирать. Но в жэках признаются в другом.

"За чистотой в доме-должнике следить буду, но без энтузиазма. За все услуги нужно платить", — поделился один из дворников на Святошино.

Как решить вопрос с неплательщиками

"Это большая задолженность для Киева и она постоянно растет. Причины — высокие тарифы, низкое качество услуг, низкая платежеспособность населения. Есть, конечно, определенный процент населения, которое принципиально не платит, имея при этом высокие доходы", — пояснил "Сегодня" президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко.

По его мнению, решить вопрос можно повышением качества услуг, приведя их к экономически обоснованному уровню и модернизировав ЖКХ: "После принятия этих мер платежная дисциплина значительно улучшится".

Ранее мы писали о том, где узнать все тонкости о плате за коммуналку в Киеве.

Также мы разбирались в вопросе, почему некоторым жителям столицы не приходят платежки за свет.

Напомним, каждый месяц украинцы традиционно сталкиваются с необходимостью оплачивать счета за коммунальные услуги. Но вместо того, чтобы по несколько часов стоять в очередях на почте или в банках, можно сделать это намного быстрее.