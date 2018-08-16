Экономить на горячей воде станет проще: киевлянам облегчили использование счетчиков

Теперь запломбировать счетчики горячей воды можно в водоканале

Между компаниями "Киевводоканал" и "Киевтеплоэнерго" был заключен договор о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе водоканала.

Отмечается, что отныне "Киевводоканал" сможет ставить и заменять пломбы на счетчиках горячей воды, а также брать на учет или проверять данные счетчики. До подписания соглашения счетчики холодной и горячей воды пломбировались и проверялись в разных компаниях.

В водоканале напомнили, что только счетчик дает право платить исключительно за использованный объем воды.

Как ранее сообщал наш сайт, в конце июля украинцев предупредили об угрозе повышения тарифов на воду. Это связано с тем, что жидкий хлор для водоканалов подорожал почти в пять раз.

Отметим, что в Евросоюзе намерены изменить правила по качеству питьевой воды. Еврокомиссия призвала установить оборудование для подачи питьевой воды в общественных местах.