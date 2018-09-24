Холодная вода в Киеве снова подорожает

В ближайшее время могут снова вырасти тарифы на холодную воду. Как сообщили в "Киевводоканале", на прошлой неделе прошло открытое обсуждение проекта постановления Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг относительно корректировки тарифов предприятия на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода.

На сегодняшний день жители большинства высоток платят 16,7 грн за 1 куб. м. Согласно документу, тариф может вырасти почти на три гривни, до 19,6 грн за "куб". К примеру, при использовании 5 "кубов" воды в месяц, семья сейчас платит около 83 грн, а придется выложить за тот же объем почти 100 грн.

"Корректировка тарифов обусловлена ростом расходов на электроэнергию, реагенты, оплату труда, налог на землю", – поясняют свои планы в "Киевводоканале".

Вступят в силу новые расценки, как только их утвердит НКРЭКУ (возможно, даже в октябре). Напомним, это уже не первое подорожание за год. В последний раз расценки на холодную воду изменились в июне: более чем на 1 грн. В следующем году тарифы также могут повыситься, до 22,9 грн за 1 куб. м.

"Повышение, на первый взгляд, незначительное. Но с учетом других платежей за "коммуналку" приходится считать каждую копейку. В прошлом году повысили плату за придомовую территорию. Недавно начали отдельно платить за вывоз мусора, и вышло, что квартплата снова выросла. А качество, главное, остается таким, как и было", – рассуждает жительница Соломенки Ирина Маслюк.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что до конца сентября киевлянам вернут горячую воду. В большом количестве домов Киева уже три месяца отсутствует горячее водоснабжение.

Как известно, горячей воды в Киеве нет из-за отсутствия газоснабжения в городских котельных. В КГГА планируют заключить договор на поставки газа в середине сентября, Кабмин обещал этому активно поспособствовать. Могут возникнуть трудности и на старте отопительного сезона: ждут масштабные порывы в сетях.