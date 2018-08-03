Как бороться с нелегальными хостелами в Киеве

Сегодня, 21:35

Деятельность "общежитий" на первых этажах жилых домов незаконна

Фото: CVK Travel
Фото: CVK Travel

На первых этажах жилых домов все чаще обустраивают дешевые хостелы. Постояльцы таких "гостиниц" часто устраивают разборки и курят в помещении, что грозит пожаром, жалуются местные жители.

"Куда обращаться, чтобы проверить законность таких хостелов?" — спрашивает киевлянин Роман Переверзень.

Как оказалось, деятельность хостелов на первых этажах жилых домов незаконна, и условно это можно назвать самоуправством владельцев, которые открывают их, не спросив об этом проживающих рядом людей, объяснил "Сегодня" Антон Тараненко, начальник управления туризма и промоции КГГА.

"Это большая проблема для города, ведь постояльцы кроме ночного шума, который раздражает людей, могут устроить в доме и драки, и пожары. Если жильцы обнаружили такую "гостиницу" в своем доме, то им стоит немедленно самоорганизоваться и, собрав подписи, обратиться в мэрию, ГСЧС и фискальную службу с просьбой проверить законность работы такого заведения", – рассказал чиновник.

Он уточнил, что, как правило, в таких хостелах не соблюдаются нормы пожарной безопасности. Также следует написать письмо в Госпродпотребслужбу и в полицию, чтобы узнать, есть ли разрешительные документы у владельцев "гостиницы".

Напомним, 15 июля в одном из хостелов в Днепровском районе столицы произошел масштабный пожар, в результате которого пострадали шесть человек.
Киев, хостел, законность, проблема, местные жители, постояльцы, вопрос чиновнику
Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

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