Как изменятся киевские парки: фонтан с шарами и портал времени

Киевские парки начнут кардинально преображать. Речь идет о десяти зеленых зонах в разных районах столицы. Работы по благоустройству парков "Киевзеленстрой" планирует начать ближе к лету. На это из горбюджета выделили более 186 млн грн.

"Сейчас проекты по всем 10 паркам разрабатываются и будут презентованы в апреле. Сразу после этого начнутся ремонтные работы", — рассказали в "Киевзеленстрое".

Некоторые из парков ждет масштабная реконструкция, другие доведут до совершенства, но в каждом из них будет своя тематическая изюминка.

Как изменятся парки в Киеве

В Сырецком парке хотят благоустроить неосвоенную часть зеленой зоны. Тут предлагают создать уголки для отдыха и занятий спортом, установить беседки в яру, а склоны в зимнее время года — превратить в горки для катания на лыжах и санках. Активным местом отдыха должен стать парк "Совки" в Святошинском районе, где можно было бы поиграть в шахматы, настольный теннис, волейбол и покататься экологическим веломаршрутом по периметру парка.

Видоизменят и парк "Партизанской славы" в Дарницком районе. При входе в парк "Киевзеленстрой" предлагает установить инсталляцию "Портал времени" из пяти арок, символизирующих пять лет войны, скамейки и легкие навесы под которыми можно было бы спрятаться в жару. В комфортабельную зону отдыха должен превратиться парк им. Шухевича (бывший парк им. Ватутина в Деснянском районе). Тут хотят обустроить прогулочные аллеи и дорожки, рядом с озерами — смотровые площадки, места для игры в теннис, волейбол, мини-футбол, площадку для выгула собак.

Масштабную реконструкцию проведут в парке "Отрадный" в Соломенском районе. Помимо благоустройства территории вокруг водоемов, тут должны появиться аттракционы, сцена для проведения концертов, зона пикников. Обустроить многофункциональный павильон для концертов хотят и на территории Куреневского парка (Подольский район). Изюминкой зеленой зоны предлагают сделать современный фонтан, к примеру, с крутящимися в воде шарами. Капремонту подлежит и аттракцион — детская автодорога, которая сейчас находится в плачевном состоянии.

Летний кинотеатр и уличные скульптуры в парках

В парке "Победа" (Днепровский район) доведут до ума территорию вокруг озер: сделают дорожки, цветочные клумбы, а Печерский ландшафтный парк пополнится новыми местами отдыха и уличными скульптурами. На Певческом поле рассматривают возможность реконструкции сцены, сделав ее, к примеру, с эффектной прозрачной крышей. В этом году продлится реконструкция парка "Наталка" на Оболони и начнется капремонт парка отдыха в самом урочище (ближе к кессонной трубе), где высадят более 300 деревьев, проложат дорожки, установят лавочки. Также в этой части парка планируется размещение летнего кинотеатра.

Благоустроят 128 зеленых зон

В этом году "Киевзеленстрой" планирует побить свой прошлогодний рекорд и провести благоустройство в 128 столичных зеленых зонах (в прошлом году отремонтировали 120 парков и скверов). "Сейчас новые скверы появляются в городе практически каждый месяц", — говорит гендиректор "Киевзеленстроя" Михаил Наконечный.

В очереди на реконструкцию находятся парки "Орлятко" в Соломенском районе, парк им. Пушкина и "Нивки" в Шевченковском районе, Соломенский ландшафтный парк, Наводницкий в Печерском районе. На следующий неделе выберут победителя конкурса на предпроектное предложение по обустройству острова Муромец (центральная часть урочища Черторой). Помимо зоны отдыха с лавочками и клумбами для горожан, его территорию предлагают сделать тематической и обустроить ее в духе древних сказок: установить памятник Илье Муромцу и вещий камень.