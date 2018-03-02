Как Киев чистят от последствий снегопада

Больше всего коммунальщикам мешают машины на обочине

Как убирают столичные дороги – решили проверить корреспонденты "Сегодня".

Метель бушует вот уже трое суток. И эти же трое суток не прекращают свою работу коммунальщики. У нас есть возможность посмотреть, как они чистят столичные улицы.

По заснеженным улицам направляется колонна из четырех машин. Сергей Симоненко, водитель Святошинского КП ДЭУ города Киева, за рулем с ночи. "Работаем в суточном режиме. Уборка, посыпка", – рассказывает он.

Пока объехал часть своего Святошинского района – уже следует начинать снова. Снег сыплет и сыплет. Но больше всего мешает даже не это, а машины на обочине.

"Хотелось бы, чтобы они учитывали, это все делается для них в первую очередь", – говорит Сергей Симоненко.

20 минут – и три полосы освобождены для движения.

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Но есть в столице и места, куда коммунальщики не добираются. Например, частный сектор.

Киевлянин Евгений Борисов уже не первый год борется со снегом сам. На квадроцикл прицепил ковш, и ни от кого не зависит.

"Как классно! Вы видели. Я кооператив, я коммунальная служба и все в одном лице", – улыбается Евгений Борисов.

А во дворе у него другая техника, которая за секунды может убрать 5 или даже 10 кубов снега.

Это как уменьшенная копия красавца, который чистит дороги в горных районах Китая. Даже если глубина снежного покрова метров 15!

Главное – держать технику наготове, и начинать борьбу со снегом, как только он даст о себе знать.

Напомним, из-за сильного снегопада, который продолжался до самого вечера, у школьников и воспитанников детсадов появились дополнительные выходные.

"Школы столицы получили распоряжение в пятницу и субботу, 2 и 3 марта, отменить обучение. Детсадам также рекомендовали приостановить работу на эти два дня", — заявил вчера мэр Киева Виталий Кличко. В некоторых школах сообщили, что в эти дни будут открыты дежурные группы для тех детей, которых родители по объективным причинам не смогут оставить дома.