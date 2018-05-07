Киевляне смогут получить консультацию по электроснабжению

Начиная с мая 2018 года, жители Киева могут получить консультации по электроснабжению в восьми центрах обслуживания "ДТЭК Киевские Электросети". Об этом говорится в сообщении компании.

Также компания приводит адреса, по которым проводятся консультации:

ул. Мельникова, 31;

ул. Жилянская, 83/53;

ул. М. Тимошенко, 18;

ул. М. Закревского, 14;

ул. Бориспольская, 6-А;

ул. Драгоманова, 40-С;

пр-т Голосеевский, 30-Б;

ул. Вильямса, 3/7.

График работы можно посмотреть на сайте компании.

Получить информационно-консультационные услуги также можно:

в контакт-центре "ДТЭК Киевские Электросети" по номеру 1588 (бесплатно для стационарных, мобильных Vodafone и "Киевстар") или 0-800-50-1588 (бесплатно для стационарных и мобильных);

в Личном кабинете по электроснабжению;

с помощью формы обратной связи на сайте компании.

с помощью нового сервиса – онлайн-консультации на Facebook-странице "ДТЭК Киевские Электросети".

"Теперь клиенты могут быстро и удобно через интернет могут получить консультацию или заказать услугу по электроэнергии в чате Facebook-страницы "ДТЭК Киевские Электросети". Приглашаем киевлян проверить, как работает новая функция, и рассказать о еще одном удобном способе обслуживания друзьям и знакомым!", – отмечено в сообщении компании.

Напомним, с 1 марта потребителей электроэнергии в г.. Киеве обслуживает ЗАО "ДТЭК Киевские Электросети". Смена поставщика электроэнергии состоялась в рамках выполнения ПАО "Киевэнерго" закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году. Он обязывает все украинские облэнерго в декабре 2018 провести разделение функций генерации, передачи и поставки электроэнергии путем их передачи вновь компаниям.