Киевляне смогут получить консультацию по электроснабжению

Вчера, 15:57

"ДТЭК Киевские Электросети" ввела новую услугу в социальной сети

Киевляне смогут получить консультацию по электроснабжению
Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

Начиная с мая 2018 года, жители Киева могут получить консультации по электроснабжению в восьми центрах обслуживания "ДТЭК Киевские Электросети". Об этом говорится в сообщении компании.

Также компания приводит адреса, по которым проводятся консультации:

  • ул. Мельникова, 31;
  • ул. Жилянская, 83/53;
  • ул. М. Тимошенко, 18;
  • ул. М. Закревского, 14;
  • ул. Бориспольская, 6-А;
  • ул. Драгоманова, 40-С;
  • пр-т Голосеевский, 30-Б;
  • ул. Вильямса, 3/7.

График работы можно посмотреть на сайте компании.

Получить информационно-консультационные услуги также можно:

  • в контакт-центре "ДТЭК Киевские Электросети" по номеру 1588 (бесплатно для стационарных, мобильных Vodafone и "Киевстар") или 0-800-50-1588 (бесплатно для стационарных и мобильных);
  • в Личном кабинете по электроснабжению;
  • с помощью формы обратной связи на сайте компании.
  • с помощью нового сервиса – онлайн-консультации на Facebook-странице "ДТЭК Киевские Электросети".

"Теперь клиенты могут быстро и удобно через интернет могут получить консультацию или заказать услугу по электроэнергии в чате Facebook-страницы "ДТЭК Киевские Электросети". Приглашаем киевлян проверить, как работает новая функция, и рассказать о еще одном удобном способе обслуживания друзьям и знакомым!", – отмечено в сообщении компании.

Напомним, с 1 марта потребителей электроэнергии в г.. Киеве обслуживает ЗАО "ДТЭК Киевские Электросети". Смена поставщика электроэнергии состоялась в рамках выполнения ПАО "Киевэнерго" закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году. Он обязывает все украинские облэнерго в декабре 2018 провести разделение функций генерации, передачи и поставки электроэнергии путем их передачи вновь компаниям.
Киев, консультации, электроснабжение, ДТЭК Киевские Электросети
Источник:

"Сегодня"

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