Как установить баки для сортировки мусора в киевском дворе

Киевлян интересует, как добиться установки баков для раздельного сбора мусора возле дома.

"Многие жильцы нашего дома хотят, чтобы возле него установили контейнеры для раздельного сбора мусора — отдельно для стекла, пластика и бумаги. Куда обратиться, чтобы их установили, и будет ли от этого какая-то скидка жильцам?", — спрашивает киевлянка Ольга Гудзь.

"В первую очередь нужно обратиться с инициативной к балансодержателю территории возле дома. Сортировка мусора внедрена на законодательном уровне, но, к сожалению, такая процедура пока не сопровождается снижением тарифов для компаний, которые этим занимаются. Поэтому о скидках для жильцов, которые сами распределяют мусор по контейнерам, нужно договариваться непосредственно с компаниями, которые занимаются вывозом мусора. Но чтобы им было выгодно устанавливать дополнительные баки для сортировки мусора, их нужно оградить, чтобы бездомные не забирали ценный материал. Горожане с предложениями или жалобами в сфере жилищно-коммунальных услуг могут обращаться в Контактный центр мэрии по телефону 15-51 или написать на сайте 1551.gov.ua", – отвечает начальник управления развития ЖКХ КГГА Вера Радченко.

Ранее мы сообщали, что жители столичной хрущевки открыли станцию сортировки мусора в своем доме. И через несколько месяцев заработали почти три тыс. гривен.

Сортировать мусор соседям предложила Инна и ее муж. Сначала в подъезде поставили несколько коробок для распределения отходов. А сейчас в помещении, где раньше жили бездомные, обустроили настоящую сортировочную станцию.

Также мы писали, что во Львовской области приучаются сортировать мусор и зарабатывать на этом. Жителям посёлка выдают бесплатно пакеты для разного вида отходов и увозят их прямо из-под дома. Такой опыт позаимствовали в Италии.

Напомним, в Украине ужесточили ответственность за несортированный мусор. С первого января сортировать его обязывает закон.