Как установить баки для сортировки мусора в киевском дворе

Сегодня, 04:46

Нужно обратиться с инициативной к балансодержателю территории возле дома

 

Киевляне хотят сортировать мусор. Фото из архива &quot;Сегодня&quot;
Киевляне хотят сортировать мусор. Фото из архива "Сегодня"

Киевлян интересует, как добиться установки баков для раздельного сбора мусора возле дома.

"Многие жильцы нашего дома хотят, чтобы возле него установили контейнеры для раздельного сбора мусора — отдельно для стекла, пластика и бумаги. Куда обратиться, чтобы их установили, и будет ли от этого какая-то скидка жильцам?", — спрашивает киевлянка Ольга Гудзь.

"В первую очередь нужно обратиться с инициативной к балансодержателю территории возле дома. Сортировка мусора внедрена на законодательном уровне, но, к сожалению, такая процедура пока не сопровождается снижением тарифов для компаний, которые этим занимаются. Поэтому о скидках для жильцов, которые сами распределяют мусор по контейнерам, нужно договариваться непосредственно с компаниями, которые занимаются вывозом мусора. Но чтобы им было выгодно устанавливать дополнительные баки для сортировки мусора, их нужно оградить, чтобы бездомные не забирали ценный материал. Горожане с предложениями или жалобами в сфере жилищно-коммунальных услуг могут обращаться в Контактный центр мэрии по телефону 15-51 или написать на сайте 1551.gov.ua", – отвечает начальник управления развития ЖКХ КГГА Вера Радченко.

Ранее мы сообщали, что жители столичной хрущевки открыли станцию сортировки мусора в своем доме. И через несколько месяцев заработали почти три тыс. гривен.

Сортировать мусор соседям предложила Инна и ее муж. Сначала в подъезде поставили несколько коробок для распределения отходов. А сейчас в помещении, где раньше жили бездомные, обустроили настоящую сортировочную станцию.

Также мы писали, что во Львовской области приучаются сортировать мусор и зарабатывать на этом. Жителям посёлка выдают бесплатно пакеты для разного вида отходов и увозят их прямо из-под дома. Такой опыт позаимствовали в Италии.

Напомним, в Украине ужесточили ответственность за несортированный мусор. С первого января сортировать его обязывает закон.
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Источник:

"Сегодня"

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