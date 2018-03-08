Как в Киеве убирают опасные сосульки с крыш

Сегодня, 04:45

Киевлян призывают быть осторожными и не ходить под балконами

 


Уборка снега и сосулек с крыш. Фото: facebook.com/zelenbud

Уборка снега и сосулек с крыш. Фото: facebook.com/zelenbud

Уборка снега и сосулек с крыш. Фото: facebook.com/zelenbud

Уборка снега и сосулек с крыш. Фото: facebook.com/zelenbud

Уборка снега и сосулек с крыш. Фото: facebook.com/zelenbud

Сотрудники КО "Киевзеленстрой" продолжают убирать сосульки и снег с крыш домов. Киевлян призывают всех быть внимательными, передвигаясь по Киеву.

Чтобы уберечься от падения сосулек, нужно соблюдать следующие правила безопасности: проходя мимо домов или высоких деревьев, необходимо убедиться в отсутствии угрозы падения снега или ледовых наростов, не ходить под крышами зданий и других сооружений, а также под балконами.

"Если вы заметили опасную неогражденную территорию, обращайтесь на городские горячие линии – 1551 (со стационарного), (044) 205-73-37 (с мобильного)", – говорится в сообщении "Киевзеленстроя" в Facebook.

Как мы сообщали 5 марта, за последних три дня от падения ледяных глыб и сосулек в столице пострадали 8 человекВ частности, в Деснянском районе Киева на улице Маяковского снежная глыба с крыши упала на голову 65-летней женщине. С закрытой черепно-мозговой травмой она была доставлена в больницу скорой помощи. 

Напомним, киевляне жалуются на то, что по центральным улицам столицы очень тяжело передвигаться пешком из-за сугробов, сосулек и предупредительных лент, которыми огорожены тротуары.

Ранее мы писали о том, как добиться компенсации за неубранный снег.
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Источник:

"Сегодня"

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