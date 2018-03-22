Каким станет парк Партизанской славы в Киеве после капремонта

В "Киевзеленстрое" сообщили, как будет выглядеть парк Партизанской славы после капитального ремонта.

В течение 2018 года сформируется обновленный вид парка. На входе установят пять арок-фонтанов, символизирующие пять лет партизанского движения во время Второй мировой войны. Кроме того, планируется установка 7047 кв.м. мощеных пешеходных дорожек и аллей из инновационного покрытия – фибробетона – и 5105 кв.м. асфальтового покрытия для технического проезда транспорта.

Также в парке построят общественный туалет, обновят дорожки вокруг бювета и создадут новый бюветный павильон. Здесь появятся прогулочные дорожки вокруг озера, стилизованные скамейки и урны.

Напомниим, Печерский ландшафтный парк также ожидает кардинальное преображение. В апреле тут стартует капитальный ремонт. Особое внимание уделят "Певческому полю", где планируют обустроить для посетителей новые и необычные локации, сделав это место уникальной площадкой для развлечений и отдыха. Полностью обновить одно из любимых мест отдыха горожан хотят к концу этого года.

Как мы писали ранее, парк имени Пушкина в Киеве также реконструируют. По проекту там обустроят площадки для тренировки собак и настольных игр, летний театр со сценой, беговую дорожку, добавят скамеек и урн, установят камеры видеонаблюдения и 18-метровый флагшток с нацфлагом.