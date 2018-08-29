Киев без горячей воды: сегодня вопрос будет решаться в Кабмине

Уже четыре месяца около трех тысяч домов в Киеве живут без горячей воды из-за отсутствия газоснабжения в городских котельных. Терпеть придется еще минимум несколько недель. В КГГА планируют заключить договор на поставки газа в середине сентября, да и то при условии, что сегодня этому поспособствует Кабмин. Могут возникнуть трудности и на старте отопительного сезона: ждут масштабные порывы в сетях.

Напомним, с мая за обеспечение киевлян горячей водой и отоплением отвечает КП "Киевтеплоэнерго". Из-за спора вокруг старых долгов в несколько миллиардов гривен

предприятие не смогло заключить договор с НАК "Нафтогаз" на поставку газа на объекты теплоэнергетического комплекса столицы. В результате без газоснабжения остались около 200 котельных, а три тысячи домов — без горячей воды.

"У нас воду отключили в конце апреля. До сих пор греем воду в кастрюльках. Некоторые соседи поставили бойлеры, но ведь на это тоже где-то нужно найти деньги", — говорит киевлянка Инна Степанюк.

Ситуация пока не разрешена и только накаляется, поскольку на носу похолодание и отопительный сезон. Как сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев, сегодня заседание Кабмина может сдвинуть проблему с мертвой точки.

"Совместно был наработан алгоритм действий, который позволяет найти компромиссное решение. Он базируется на списании штрафных санкций и балансировании долгов. Если сегодня Кабмин рассмотрит вопрос по задолженности, ориентировочно 15—16 сентября мы сможем заключить договор с "Нафтогазом", — заявил Пантелеев.

Добавим, что после этой даты еще понадобится время на возобновление газоснабжения и подачи горячей воды. При этом в КГГА признают: без решения Кабмина ситуация станет критической.

Глава КП "Киевтеплоэнерго" Вячеслав Бинд отчитался о том, как идет подготовка к отопительному сезону в нынешних условиях. По его словам, все лето в Киеве проводились плановые гидравлические испытания, устранили тысячи порывов на сетях. Но еще один удар ждут, когда решится вопрос с горячей водой и отоплением.

"Чтобы прогреть сети, нужно будет около недели. За эту неделю мы ожидаем почти столько же повреждений сетей, сколько получили в процессе гидравлических испытаний. Их нужно будет ликвидировать в короткий срок. Так что чем раньше мы получим газоснабжение, тем лучше войдем в отопительный сезон", — рассказал Бинд.

Напомним, без горячей воды уже почти половина Киева. Все из-за испытаний и ремонтов теплосетей, а еще отсутствия газа для нагрева воды. Его НАК "Нафтогаз Украины" отказывается предоставлять коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго". Именно оно с мая должно обеспечивать жителей столицы горячей водой и отоплением. "Нафтогаз" же прежде чем давать топливо, хочет знать: кто погасит ранее накопленные долги за газ – около 4 млрд грн. Практически вся сумма – долги потребителей и госбюджета.

Кроме того, недавно были объявлены новые тарифы на электричество и отопление в Киеве.

Как сообщалось, долг Киева за электроэнергию подбирается к миллиарду гривен.