Киев украшают цветами по случаю финала Лиги чемпионов

В 10 районах Киева появятся цветочные композиции и объемные надписи по случаю финала Лиги чемпионов УЕФА и Лиги УЕФА среди женщин сезона 2017/2018.

Как сообщили в КО "Киевзеленстрой", специалисты объединения обустраивают на своих балансовых территориях вдоль основных транспортных магистралей города тематические цветочные панно и конструкции с объемными надписями с использованием официального хэштега #UCLfinal.

На Голосеевском проспекте уже появилась объемная надпись, посвященная чемпионату, и тематическая клумба. Также на улице Набережно-Крещатицкая работники КП СЗН Подольского района создали цветочное панно, которое приурочено к Лиге чемпионов. А на Броварском проспекте на транспортной развязке возле станции метро "Черниговская" в Деснянском районе установлено панно с тематикой "Финала Лиги чемпионов УЕФА" и обустраивается цветочная композиция.

Как известно, финал мужской Лиги чемпионов УЕФА пройдет 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский". Решающий поединок женской Лиги чемпионов пройдет в Киеве 24 мая на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Напомним, Киев активно готовится к финалу Лиги чемпионов, который состоится 26 мая на НСК "Олимпийский". В КГГА ожидают, что к нам приедут до 100 тысяч болельщиков (при том, что арена вмещает "всего" 70 тыс.). И в столице решили на них нажиться по полной. Сайты бронирования вчера показывали, что 97% фонда уже зарезервировано. А на то, что осталось, владельцы подняли посуточную аренду жилья на "футбольный" уикенд в сотни раз!

Цены на аренду жилья в Киеве на 26—27 мая поражают самое смелое воображение. К примеру, за двухместный номер с одной кроватью в отеле на ул. Воздвиженской просят 190 тыс. грн в сутки! В обычные дни цена на него составляет 1300 грн. Жилье на Крещатике, которое стоит 1380 грн, предлагают 26 мая за 129 тыс. грн.