"Киевгорвторресурсы" перестали принимать полиэтиленовые пакеты

В пунктах приема "Киевгорвторресурсов" временно перестали принимать полиэтиленовые пакеты. Как сообщили в "Киевгорвторресурсах", это связано со сложностями на рынке полимерных отходов.

Там также призвали отказаться от пользования пакетами.

Напомним, в ноябре 2016 года мы сообщали, что в Киеве начали принимать использованные полиэтиленовые пакеты по цене 1,5 грн/кг. Сдать их можно было в пунктах приема "Киевгорвторресурсы". Принимали любые полиэтиленовые пакеты, разного цвета и формы. Пакеты мыть не нужно — главное, чтобы не было остатков пищи.

Также мы писали, что полиэтиленовые пакеты, заполонившие город и всю страну, все больше волнуют людей и власти. В Киеве принимают кульки в пунктах вторсырья на переработку уже больше года, а Киеврада в декабре 2017-го обратилась к парламенту с просьбой запретить использование и продажу таких пакетов в Украине.

"Задача заключается в том, чтобы люди постепенно перешли от кульков на многоразовые сумки или бумажные пакеты, но решение этой проблемы находится в полномочиях Верховной Рады", — рассказал нам директор департамента благоустройства КГГА Андрей Фищук.

А пока парламент думает, "Сегодня" провела свой полиэтиленовый эксперимент. Мы в течение трех месяцев собирали "кульки-маечки", отказались от новых и попробовали их сдать на переработку.