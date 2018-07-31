Киевляне массово "экономят" на квартплате и судятся из-за тарифов (инфографика)

В Киеве стало больше должников за коммунальные услуги, а повышенные в прошлом году тарифы на содержание домов и придомовых территорий оспаривают в суде.

К ЧЕМУ ПРЕТЕНЗИИ. В начале июля Окружной админсуд Киева признал противоправным прошлогоднее распоряжение КГГА о повышении тарифов на квартплату. Напомним, тогда она подорожала почти в два раза. Раньше платили в среднем 2,85 грн за кв. м, а после повышения — 5,8 грн за "квадрат".

Новые расценки обосновывали подорожанием электроэнергии, горючего и необходимостью поднимать зарплаты в связи с ростом минималки. Но с повышением тарифов согласились не все. Союз собственников жилья Украины подал в суд на решение городских властей, заявляя, что во время расчетов тарифа якобы были допущены серьезные погрешности.

"К примеру, только у трети жилых домов есть техпаспорта. При этом многие были созданы еще в советское время, и никаких корректив с тех пор не вносилось — многие из них не соответствуют реальным расчетам. У части домов техпаспортов вообще нет, а у других были лишь справки, созданные начальниками жэков. Отсутствуют и документы по придомовым территориям. А наличие вышеперечисленных данных — обязательное условие при формировании тарифов", — пояснили в союзе.

В КГГА настаивают, что тарифы обоснованные и подготовили апелляцию.

"Что касается техпаспортов, то сейчас они есть у более чем 80% домов, и все они соответствуют реальным площадям. Действительно, есть дома без техпаспортов — они были утеряны несколько десятков лет назад, а в некоторых и вовсе никогда не было. Потому в таких случаях при расчете тарифов использовали другую документацию, где были указаны актуальные технические данные. Расчеты велись согласно постановлению Кабмина. И каждое предприятие рассчитывало свой тариф для каждого дома отдельно, учитывая его технические характеристики", — пояснила Юлия Грамотная, советник замглавы КГГА Петра Пантелеева.

НЕ ПЛАТЯТ. Тем временем количество должников за коммунальные услуги в Киеве растет. Если в начале года 25% жителей столицы были неплательщиками, то сейчас таких уже 32%. По данным Центра коммунального сервиса, общий долг по квартплате по городу — 679 млн грн, в начале года было 572,8 млн грн. В лидерах среди должников — Святошинский и Днепровский районы (см. инфографику).

"Не платила несколько месяцев — нужны были деньги на лечение. А на чем еще сэкономить? Транспорт подорожал, а ездить нужно, от еды тоже не откажешься", — говорит Анастасия Смык.

Другие жители отмечают, что после повышения тарифов качество обслуживания домов не сильно поменялось.

"Я живу в многоэтажке на последнем этаже. Через день ломается лифт, ходим пешком, в диспетчерскую службу уже устали звонить. Во время дождя протекает крыша. Все, как и раньше. Вот сейчас собираем деньги, будем сами чинить кровлю. Из плюсов — дворники стали лучше убирать. Несколько раз видела работницу, которая мыла пол на нашей лестничной клетке. Была приятно удивлена. Ведь мы с соседями уже много лет уборку делаем сами", — рассказывает жительница Святошинского района Валентина.

"Нужны реформы и прозрачность"

Эксперты подтвер¬ждают: платежная дисциплина ухудшается с каждым годом. "На фоне постоянного роста цен и тарифов доходы у населения падают, что не позволяет им справиться с большими платежами. Проблема — в непрозрачной тарифной политике. Потребители не знают, за что платят. Нужно сделать тарифы понятными и обоснованными, модернизировать жилищно-коммунальный сектор, оптимизировать расходы, внедрять энергоэффективные проекты, находить возможности для снижения тарифов, а не перекладывать ответственность на плечи людей", — уверен глава "Института реформ и развития Киева" Александр Вовченко.