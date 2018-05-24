Киевляне получили возможность заранее планировать консультации по электроснабжению

Во всех восьми центрах обслуживания "ДТЭК Киевские электросети" работает сервис предварительной онлайн-регистрации клиентов. Благодаря веб-сервису, консультацию по электроснабжению можно запланировать заранее в удобное для клиента время.

Для этого на сайте компании выберите удобный день, время, адрес центра обслуживания и укажите цель визита. После этого вы получите регистрационный номер. В выбранный день и время на информационном экране электронной очереди в центре обслуживания, который вы выбрали, появится регистрационный номер, и вас пригласят к специалисту.

Напоминаем, с 1 мая 2018 г. центры обслуживания на ул. Мельникова, 31 Жилянская, 83/53, М. Тимошенко, 18, Н. Закревского, 14, Бориспольская, 6-А, Драгоманова, 40-С, Вильямса, 3/7 и пр. Голосеевский, 30-Б предоставляют услуги исключительно по электроснабжению клиентам ЧАО "ДТЭК Киевские электросети".

Кроме центров обслуживания, получить информационно-консультационные услуги компании "ДТЭК Киевские электросети" также можно:

в контакт-центре "ДТЭК Киевские электросети" по номеру 1588 (бесплатно для стационарных, мобильных Vodafone и Киевстар) или 0-800-50-1588 (бесплатно для стационарных и мобильных);

в Личном кабинете по электроснабжению;

с помощью формы обратной связи на сайте компании;

с помощью нового сервиса – онлайн-консультации на Facebook-странице "ДТЭК Киевские

электросети".

Напомним, "ДТЭК Киевские Электросети" с 1 марта обслуживает потребителей электроэнергии в Киеве. ПАО "Киевэнерго", в соответствии с требованиями Закона Украины "О рынке электрической энергии", передало функции по распределению и поставке электроэнергии ЧАО "ДТЭК Киевские Электросети".



