Киевляне требуют прекратить санитарную обрезку деревьев

В столице продолжается масштабная санитарная обрезка деревьев. По данным "Киевзеленстроя", в этом году планируется очистить более 38 тысяч деревьев и около 77 тысяч кустов. Как уточняют на предприятии, только от омелы с начала этого года было спасено около тысячи растений. Многие киевляне такое спасение деревьев не поддерживают и уверены, что под этим предлогом в столице хотят вырубить большинство зеленых насаждений.

По словам жителей массива Отрадный, массово обрезать деревья коммунальщики начали еще в конце прошлого года. "На проспекте Отрадном обрезали десятки здоровых деревьев! Зеленые насаждения — это чуть ли не единственная гордость нашего массива. А теперь вместо красивых крон мы будем смотреть на пеньки! Это похоже на запланированную акцию по уничтожению деревьев", — возмущается местная жительница Ольга Горобец.

Картину с пеньками вместо ветвей можно увидеть и в других районах города. К примеру, недавно спилили "под ноль" ветки деревьев, которые растут у здания Министерства экологии Украины на ул. Василия Липковского.

Деревьям пытаются продлить жизнь

В "Киевзеленстрое" объясняют: таким образом они пытаются продлить жизнь деревьям на 5—10 лет. "Обрезаются сухие и аварийные ветви деревьев (тополей, акаций, каштанов, елей), пораженные болезнью, омелой, и те, которые требуют формирования крон, закрывают дорожные знаки, или если ветви могут повредить линии электропередач", — рассказали "Сегодня" в "Киевзеленстрое", добавив, что если не проводить санитарную обрезку, то это может закончиться плачевно: дерево может упасть на автомобиль или здание.

"Наши специалисты постоянно осматривают зеленые насаждения. Мы до последнего боремся за жизнь каждого дерева", — заверили на предприятии.

Деревья могут погибнуть после обрезки

Против санитарной обрезки выступили и депутаты Киеврады, разработав проект решения, которым предлагается ввести мораторий на обрезку всех деревьев в столице, кроме аварийных. По словам соавтора проекта депутата Киеврады Анны Сандаловой, до июня-июля должны быть разработаны изменения в правила благоустройства города, которые остановят ненадлежащую обрезку деревьев.

"Тот формат кронирования и обрезки деревьев, когда вместо деревьев остаются карандаши, — недопустим", — рассказала "Сегодня" Сандалова.

Ландшафтный дизайнер Антон Козырь уверен, что большинство деревьев, которые обрежут, погибнут через пару лет.

"Если обрезается от одной трети до половины кроны, то это идет уже стадия прекращения роста и для дерева это очень большой шок. На срезы сразу попадают грибковые споры, которые прорастают и за несколько лет уничтожают дерево. Обрезать деревья можно только до одной трети кроны и делать это каждый год. Если деревья мешают проводам, то их нужно срезать, а на их место высадить виды, которые не вырастут высокими. Что же касается омелы, то с ней не нужно бороться. Это полупаразит, который высасывает из дерева только воду и минералы, и вреда от него нет", — объяснил Козырь.

Напомним, киевляне возмущены тем, как на улице Ереванской обрезали тополя.

Также мы сообщали, что киевляне обсуждают массовую обрезку деревьев на Владимирской горке.