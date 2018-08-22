Кличко рассказал, когда киевлянам вернут горячую воду

Централизованное горячее водоснабжение в Киеве могут возобновить с конца августа, то есть через неделю. Об этом сказал городской голова Виталий Кличко, отвечая на вопрос, обсуждал ли сегодня Кабинет министров на своем заседании, где также присутствовал мэр Киева, вопросы газоснабжения столицы, и принято ли какое-то решение по этому поводу.

"В большом количестве домов Киева уже три месяца отсутствует горячая вода, а более того, город подходит к отопительному сезону. Ситуация крайне критическая. И мы ожидаем на следующем заседании Кабинета министров принятия документов, которые нам дадут возможность получать газ по цене "для населения"... По этому вопросу я встречался с премьер-министром, он предложил алгоритм, который будем реализовывать. Следующее заседание – это критический уже срок – 29 августа, и на нем будет этот вопрос подниматься", – сказал Кличко.

Мэр столицы подчеркнул, что лично ввел президента Петра Порошенко "в курс дел".

"Что зависит от нас (городской власти – ред.) – мы все сделали. И сейчас решение за Кабинетом министров, которое, я надеюсь, будет принято 29 августа. И решение должно быть принято 29 августа, потому что, мне не хотелось говорить об этом, но мы подходим к чрезвычайному положению, которое может быть вызвано задержкой принятия этого решения. Потому что отопительный сезон под угрозой срыва, и это не вина города Киева, городской администрации. Мы будем решать вопрос с 1,2 млрд грн задолженности в суде, но требуем сейчас дать нам газ по цене для населения... Осталось несколько дней, будем требовать, чтобы вопрос был решен. Если нам дадут газ, то горячая вода появится мгновенно", – отметил Кличко.

Напомним, без горячей воды уже почти половина Киева. Все из-за испытаний и ремонтов теплосетей, а еще отсутствия газа для нагрева воды. Его НАК "Нафтогаз Украины" отказывается предоставлять коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго". Именно оно с мая должно обеспечивать жителей столицы горячей водой и отоплением. "Нафтогаз" же прежде чем давать топливо, хочет знать: кто погасит ранее накопленные долги за газ – около 4 млрд грн. Практически вся сумма – долги потребителей и госбюджета.

Кроме того, недавно были объявлены новые тарифы на электричество и отопление в Киеве.

Как сообщалось, долг Киева за электроэнергию подбирается к миллиарду гривен.