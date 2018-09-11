Кличко пообещал, что в дома киевлян скоро подадут горячую воду

В дома киевлян в скором времени подадут горячую воду. Об этом после внеочередной сессии Киевсовета заявил мэр города Виталий Кличко.

По словам градоначальника, Киевсовет принял важное решение, которое поможет урегулировать вопрос с выплатой долга за потребленный газ. После этого будет заключено соглашение с НАК "Нафтогаз Украины" и возобновлены поставки горячей воды. Кроме того, данное решение не даст сорвать отопительный сезон.

Кличко уточнил, что нужное решение Киевсовета поддержали 76 депутатов.

Напомним, в августе мэр уже говорил о скором возвращении подачи горячей воды в дома жителей города. С августа без горячей воды могут остаться киевляне, которые до последнего времени получали ее без перебоев с ТЭЦ 5 и 6.

Как известно, без горячей воды уже почти половина Киева. "Нафтогаз" же прежде чем давать топливо, хочет знать: кто погасит ранее накопленные долги за газ – около 4 млрд грн. Практически вся сумма – долги потребителей и госбюджета.