"Коммуналка" для киевлян: что меняется и куда обращаться с жалобами (полный список адресов и телефонов)

В Киеве в сфере предоставления коммунальных услуг происходят серьезные изменения. За горячую воду и отопление вместо "Киевэнерго" теперь отвечает коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго". Новшества связаны с окончанием договора между городом и "Киевэнерго" на управление коммунальным имуществом. "Сегодня" отвечает на самые "горячие" вопросы потребителей.

Куда жаловаться

Сейчас в столице проходит процесс передачи имущества, которым пользовалась компания "Киевэнерго", на баланс нового КП. Речь идет почти о 90 тыс. объектов. Теплосети, котельные и ряд других активов уже вернулись городу. Но ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательный завод "Энергия" до 31 июля еще будут находиться под управлением "Киевэнерго" в связи с отсутствием у "Киевтеплоэнерго" необходимых лицензий и тарифов (но власти обещают, что этот вопрос скоро решится).

Несмотря на то что процесс пока не закончен, со 2 мая жалобы, замечания и любые другие вопросы, связанные с отоплением и горячей водой, в "Киевэнерго" по привычным киевлянам телефонам не принимают. Обращаться теперь нужно в городские Центры коммунального сервиса по тел. 247-40-40 (с понедельника по пятницу — с 08:00 до 20:00) или по таким адресам: в Шевченковском районе — ул. Кирпоноса, 10/8, и ул. Довженко, 10, в Голосеевском — просп. Науки, 11, в Дарницком — ул. Заслонова, 22, в Деснянском — просп. Владимира Маяковского, 26, в Днепровском — ул. Миропольская, 13-а, в Оболонском — пр. Героев Сталинграда, 57, в Подольском — просп. Гонгадзе, 20-е, в Соломенском — ул. Донца, 21-б, в Святошинском — бул. Вернадского, 63-а.

Также, по данным КГГА, для получения информации о гидравлических испытаниях или чтобы оставить заявку об аварии, необходимо обращаться в диспетчерскую по вопросам ЖКХ по тел. 15-57 или (044) 500-15-57 (с мобильного).

Юридические клиенты могут получить консультации по вопросам теплоснабжения в пяти центрах обслуживания по адресам:

ул. Волошская, 42,

Строителей, 25,

просп. Воздухофлотский, 58,

Кловский спуск, 24,

ул. Донца, 21-б.

Электроэнергия

Услуги по электроснабжению в Киеве с 1 марта предоставляет ЧАО "ДТЭК Киевские Электросети". Но, по сути, для столичных потребителей это ничего не меняет: оплачивать счета за свет можно всеми теми же способами, которые использовали ранее.

Получить консультации по электроснабжению бытовые клиенты теперь могут в центрах обслуживания по адресам:

ул. Мельникова, 31,

ул. Жилянская, 83/53,

ул. Тимошенко, 18,

ул. Закревского, 14,

ул. Бориспольская, 6-а,

ул. Драгоманова, 40-с,

ул. Вильямса, 3/7.

Юридические клиенты могут обратиться по адресам:

ул. Мельникова, 31,

ул. Жилянская, 83/53,

ул. Тимошенко, 18,

ул. Закревского, 14,

ул. Бориспольская, 6-а,

просп. Голосеевский, 30-Б.

График работы центров можно посмотреть на сайте компании dtek-kem.com.ua (кстати, на этот же портал идет переадресация с сайта kyivenergo.ua, если войти в раздел "Электроэнергия").

Получить информационно-консультационные услуги клиенты также могут еще несколькими способами. В контакт-центре "ДТЭК Киевские Электросети" — по номеру 15-88 (бесплатно для стационарных, мобильных Vodafonе и Киевстар) или (044) 202-15-88. Кроме того, в личном кабинете по электроснабжению, с помощью формы обратной связи на сайте компании, а также с помощью нового сервиса — онлайн-консультации на Facebook-странице "ДТЭК Киевские Электросети".

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Почему нет воды

Одна из самых важных проблем, которая сейчас волнует киевлян, — отсутствие горячей воды: без нее остался почти весь Киев. Для некоторых "грязные недели" длятся уже почти месяц!

"У нас в Святошинском районе горячую воду отключили еще в 20-х числах апреля. С тех пор греем кастрюли. В предыдущие годы сидели без воды по две недели, теперь это будет продолжаться непонятно сколько. Если честно, такое ощущение, что власти просто экономят. Всем известно, что производство горячей воды летом в разы дороже, чем в отопительный сезон", — возмущается киевлянка Ольга Баринова.

Другие иронизируют:

"В Киев на финал ЛЧ ждут 100 тысяч иностранных туристов. Надеюсь, они не будут шокированы, что в столице Украины невозможно нормально помыться".

В "Киевэнерго" отмечают, что готовят киевские ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательный завод к новому отопительному сезону и могут обеспечить столицу необходимыми объемами энергоресурсов: в межотопительный сезон 70% киевлян получают горячую воду благодаря двум ТЭЦ и "Энергии". Однако в мэрии поясняют: придется ждать еще минимум до 1 июня. Это связано с проведением ежегодных гидравлических испытаний и "по совместительству" — с необходимостью заключить договоры на поставку природного газа для котельных. На вопрос, не будут ли киевляне сидеть без горячей воды все лето, в горадминистрации отвечают:

"Если будем вынуждены продлить срок отключения горячей воды, обязательно проинформируем об этом киевлян ближе к 1 июня. Пока никаких предпосылок для такого шага нет".

Как будем платить и передавать показания счетчиков

Многие киевляне привыкли платить за горячую воду и отопление по интернету, через личный кабинет на сайте "Киевэнерго".

"Здесь же легко можно было передать и показания счетчика", — говорит житель Оболони Игорь Просюк.

Воспользоваться этим сервисом горожане могут и в мае, чтобы оплатить счета за апрель и предыдущие месяцы. В КГГА "Сегодня" рассказали и о другом варианте — те же функции предоставляют в личном кабинете на сайте ЦКС cks.com.ua. Здесь же можно платить и за другие комуслуги. Правда, в отличие от сайта "Киевэнерго", тут предусмотрена комиссия (за исключением тех, кто оплачивает "Картой киевлянина").

"Что касается оплаты по квитанциям, то в следующем месяце будут разосланы платежки с подробным разъяснительным бюллетенем, кто за что отвечает, как должна выглядеть квитанция, куда можно обращаться, и другой полезной информацией", — говорит советник заммэра Киева Юлия Грамотная.

К слову, жителям, имеющим долги за отопление или горячую воду, не стоит надеяться, что о них забудут. Все задолженности "Киевэнерго" также передает КП "Киевтепло­энерго". Также, по словам Грамотной, жителям не нужно никуда бежать, чтобы заключить новые договора с КП "Киевтеплоэнерго": действует публичный договор.