Куда исчезли "глаза" с проспекта Победы в Киеве

Сегодня, 13:39

"Глаза" стали нависать над проезжающими автомобилями и троллейбусами, что было небезопасно

Раньше на дереве висели &quot;глаза&quot;. Фото: facebook.com/kyivnovyny
Раньше на дереве висели "глаза". Фото: facebook.com/kyivnovyny

Два года назад в Святошинском районе Киева на дереве на проспекте Победы появился замечательный арт-объект — гигантские глаза. "Возле них фотографировались взрослые и дети, а теперь глаза исчезли. Их специально убрали или это снова "постарались" вандалы?" — спрашивает Наталья Марченко.

29425871_618047075198256_304846986144645120_n

Фото: facebook.com/kyivnovyny

"Всем известный арт-объект "Глаза", который встречал всех въезжающих в столицу на проспекте Победы, был снят со своего привычного места вынужденно. Коммунальщики сделали это еще осенью прошлого года. Дело в том, что ветви дерева, на котором была закреплена конструкция, сильно разрослись, и "глаза" стали нависать над проезжающими автомобилями и троллейбусами, что было небезопасно, ведь они могли упасть на людей. На данный момент всеми любимый арт­объект временно находится в коммунальном предприятии по уходу за зелеными насаждениями Святошинского района. Но после проведения плановых работ по обрезке деревьев, а также после мелкого ремонта "глаза" снова будут возвращены и установлены в Святошинском районе, но, возможно, уже в другом месте", – объяснил глава Святошинской РГА Владимир Каретко.

Напомним, ранее в Днепровском районе Киева появилась новая композиция для влюбленных в виде сердца в руках.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на Контрактовой площади заметили новый арт-объект – симпатичного усатого пса в ушанке и варежках. Зверек, созданный из натуральных материалов, "обитает" в сквере неподалеку от Гостиного двора и памятника Петру Сагайдачному, среди вечнозеленых деревьев.
дерево, арт-объект, в Киеве
Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда пойти

Сердце в руках: в Киеве появилась композиция для влюбленных

6 Марта, 15:13

На композицию ушло около 7 м³ декоративных камней  

Другие новости

Усатый пес в ушанке радует детвору и взрослых

В Киеве на Подоле "поселился" милый пес в ушанке

23 Февраля, 19:34

Встретить новый арт-объект можно на Контрактовой площади
Загрузка...

Куда пойти

В киевском парке появились качели с котиками и мышками

15 Ноября 2017, 18:37

Качели в стиле Петриковской росписи украшали десять киевлянок  

Куда пойти

В киевском парке появятся дизайнерские качели

6 Ноября 2017, 14:25

Качели с навесами от дождя и снега рассчитаны на трех-четырех человек каждая  

Бизнес

Труба. 60-метровую конструкцию укрепят

Каким будет уникальный арт­-объект "Маяк" на Дорогожичах в Киеве

13 Октября 2017, 08:52

В 2018 году подсветят трубу, ее луч достигнет 36 тысяч метров  

Люди

Желтый лев. Вскоре бульвар наполнят новыми яркими работами. Фото: Prima Maria Art Boulevard

По Киеву "гуляет" желтый лев из сказки

12 Октября 2017, 04:43

На бульваре Примаченко появился первый арт-объект  
Загрузка...