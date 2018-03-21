Куда исчезли "глаза" с проспекта Победы в Киеве

Два года назад в Святошинском районе Киева на дереве на проспекте Победы появился замечательный арт-объект — гигантские глаза. "Возле них фотографировались взрослые и дети, а теперь глаза исчезли. Их специально убрали или это снова "постарались" вандалы?" — спрашивает Наталья Марченко.

Фото: facebook.com/kyivnovyny

"Всем известный арт-объект "Глаза", который встречал всех въезжающих в столицу на проспекте Победы, был снят со своего привычного места вынужденно. Коммунальщики сделали это еще осенью прошлого года. Дело в том, что ветви дерева, на котором была закреплена конструкция, сильно разрослись, и "глаза" стали нависать над проезжающими автомобилями и троллейбусами, что было небезопасно, ведь они могли упасть на людей. На данный момент всеми любимый арт­объект временно находится в коммунальном предприятии по уходу за зелеными насаждениями Святошинского района. Но после проведения плановых работ по обрезке деревьев, а также после мелкого ремонта "глаза" снова будут возвращены и установлены в Святошинском районе, но, возможно, уже в другом месте", – объяснил глава Святошинской РГА Владимир Каретко.

Напомним, ранее в Днепровском районе Киева появилась новая композиция для влюбленных в виде сердца в руках.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на Контрактовой площади заметили новый арт-объект – симпатичного усатого пса в ушанке и варежках. Зверек, созданный из натуральных материалов, "обитает" в сквере неподалеку от Гостиного двора и памятника Петру Сагайдачному, среди вечнозеленых деревьев.